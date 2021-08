Les Bourses européennes font du surplace mardi en l'absence d'événement économique majeur et face au regain du Covid-19

En Asie en revanche, les espoirs concernant les perspectives mondiales à long terme l'ont emporté sur les inquiétudes concernant la pandémie. Hong Kong a progressé de 1,23%, Shanghai de 1,01% et Tokyo de 0,24%.

Les Bourses européennes prudentes en ce mardi 10 août. Vers 8h45 GMT, Francfort prenait 0,09%, Milan 0,07% et Paris 0,01%, tandis que Londres cédait 0,11%. "Les marchés restent prudents en raison de la hausse continue des cas de variant Delta aux Etats-Unis et en Chine", observe Michael Hewson, analyste chez CMC Markets UK.

La Bourse de New York avait d'ailleurs déjà terminé en ordre dispersé lundi. En Asie en revanche, les espoirs concernant les perspectives mondiales à long terme l'ont emporté sur les inquiétudes concernant la pandémie. Hong Kong a progressé de 1,23%, Shanghai de 1,01% et Tokyo de 0,24%. En Australie, Sydney, confinée depuis six semaines, a enregistré mardi un nombre record de cas de Covid-19. Tout comme l'Iran qui a recensé plus de 40.000 nouveaux cas, un record pour la seconde journée d'affilée.

Fin prochaine des mesures exceptionnelles liées à la crise

Et en l'absence d'événement économique majeur à l'agenda, "les marchés seront laissés à la dérive" jusqu'à la publication des données sur l'inflation américaine mercredi, estime Jeffrey Halley, analyste chez Oanda.

A plus long terme, les marchés gardent en tête que la fin des mesures exceptionnelles pour faire face à la crise liée à la pandémie est proche, notamment les politiques monétaires particulièrement accommodantes des banques centrales. La Réserve fédérale américaine, la Fed, "avance à grands pas vers la normalisation de sa politique", prévient Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote. "Raphael Bostic, qui a un vote au comité de politique monétaire cette année, a déclaré qu'il souhaitait que la réduction des achats d'obligations commence en septembre", ajoute-t-elle. Un autre banquier central table sur l'automne.

Cette décision pourrait être encouragée par la reprise sur le marché du travail américain, qui a enregistré un bond de 590.000 emplois à pourvoir, pour un total de 10,7 millions en juin, un record, selon une enquête mensuelle américaine (JOLTs report).

Quelques valeurs

Munich Re évalue les inondations récentes

Le géant allemand de la réassurance Munich Re (+0,93% à 238,95 euros) a évalué à "plusieurs centaines de millions d'euros" le montant des dommages qu'il aura à indemniser à cause des inondations meurtrières qui ont frappé l'Allemagne et une partie de l'Europe en juillet.

Intercontinental encore prudent

Le groupe hôtelier InterContinental Hotels lâchait 1,37% à 4.670 pence. Le propriétaire des enseignes InterContinental, Holiday Inn et Crowne Plaza, est certes revenu dans le vert au premier semestre mais il est loin d'avoir retrouver ses niveaux d'occupation d'avant la pandémie et n'a pas renoué encore avec le versement d'un dividende.

Flutter Entertainment bondit

Le groupe de jeux en ligne et paris Flutter Entertainment grimpait de 7,88% à 13.960 pence. Il a annoncé des résultats en forte hausse au premier semestre grâce à une solide activité aux Etats-Unis et à un retour à la normale du calendrier sportif un an après les perturbations de la pandémie.

Reprise graduelle pour Dufry

L'opérateur suisse de boutiques hors taxes Dufry (-1,58% à 46,81 francs suisses) a fait état mardi d'une reprise graduelle de ses ventes aux Etats-Unis, en Amérique centrale et aux Caraïbes avec l'avancée de la vaccination, l'Asie restant en revanche très affectée par la baisse des voyages internationaux.

Le pétrole rebondit

Les prix du pétrole brut, dont la chute lundi avait pesé sur les marchés boursiers, repartaient à la hausse. Vers 8h30 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en octobre montait de 1,56% à 70,12 dollars à Londres. A New York, le baril américain de WTI pour septembre prenait 1,76% à 67,67 dollars.