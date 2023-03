Les Bourses européennes flanchent de nouveau : Credit Suisse reperd plus de 10%

(AOF) - Les marchés européens creusent leurs pertes dans le sillage de la rechute de Credit Suisse. Le CAC 40 perd désormais 1,22% à 6 940 points. Wall Street est attendu dans le rouge et la tendance sur les futures ne cessent de se dégrader. La banque suisse en difficulté n’a cessé de perdre du terrain depuis l’ouverture et cède désormais 11,52% à 1,789 franc suisse. Credit Suisse avait rebondi de 19% hier après avoir vu près d'un quart de sa capitalisation s'envoler mercredi.

La banque suisse a obtenu mercredi soir le soutien des autorités suisses et va emprunter jusqu'à 50 milliards de francs suisses (50,6 milliards d'euros) auprès de la Banque nationale suisse. Ce soutien va lui permettre de gagner du temps pour prendre des mesures de restructuration plus radicales que prévu jusqu'à présent : cession de ses activités en Suisse, rachat par une de ses concurrentes et plus vraisemblablement UBS...

" Il est très probable que le régulateur financier FINMA et la Banque nationale suisse renforceraient leur action si la pression continuait à augmenter sur la banque, au point de mettre en péril la poursuite de son activité ", explique Xavier Got, Senior credit analyst chez Generali Investments.

Cette séance sera perturbée par les "quatre sorcières", soit l'arrivée à l'expiration simultanée des options et contrats à terme sur actions et sur indices, qui se traduit par une forte volatilité.