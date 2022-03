Les Bourses européennes finissent dans le rouge, plus prudentes sur l'Ukraine

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont terminé dans le rouge mercredi à part Londres, effaçant une petite partie de leur bond de la veille, en scrutant la poursuite du dialogue sur la guerre en Ukraine.

Francfort a perdu 1,45% et Paris 0,74%, tandis que Milan s'est maintenue (-0,03%) et que Londres, soutenue par les matières premières, et qui avait nettement moins progressé mardi, a pris 0,55%. L'indice européen de référence Euro Stoxx 50 a perdu 1,08%.

Euronext CAC40