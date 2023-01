Les Bourses européennes figées à la clôture en attendant la Fed et la BCE

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes se sont figées mardi en attendant le verdict de la Réserve fédérale américaine (Fed) mercredi, avant celui de la Banque centrale européenne (BCE) et de celle d'Angleterre jeudi.

En Europe, Paris et Francfort ont fini à l'équilibre (+0,01%). Les deux places affichent respectivement des gains de plus de 9% pour le CAC 40 et de plus de 8% pour le Dax allemand au mois de janvier. Londres a très modestement reculé de 0,17%, et a progressé de plus de 4% depuis le début de l'année.

