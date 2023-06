Les Bourses européennes faiblissent face à la hausse des taux d'intérêt

Les Bourses européennes ont terminé en nette baisse lundi, souffrant de prises de bénéfices après une semaine passée largement positive, ainsi que d'une remontée des taux d'intérêt.

Dans des volumes d'échanges réduits en l'absence des investisseurs américains, Paris a perdu 1,01%, Francfort 0,96%, Londres 0,71% et Milan 0,39%.

La Bourse de New York ainsi que le marché obligataire américain restent fermés en raison d'un jour férié commémorant la fin de l'esclavage aux Etats-Unis.

En Europe, sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'Etat britanniques à deux ans est monté lundi à plus de 5%, un sommet depuis 15 ans, les investisseurs se résignant à de nouveaux tours de vis de la part de la Banque centrale d'Angleterre, qui tient sa prochaine réunion jeudi.

A Paris, l'emprunt à 10 ans a dépassé de nouveaux la barre des 3%, à 3,03%.

"Le risque pour les marchés financiers dans les mois qui viennent est d'être confronté à une croissance économique faible, voire même un risque de récession aux Etats-Unis, le tout dans un contexte monétaire qui peut encore se durcir" estime Alexandre Baradez, analyste d'IG France.

La semaine passée, les banques centrales américaine (Fed) et européenne (BCE) ont gardé un ton offensif en laissant entendre que de nouvelles hausses de taux d'intérêt directeurs pourraient être décidées dans les mois qui viennent.

Le président de la Fed est auditionné devant le Congrès américain mercredi et jeudi.

En Asie, la Banque du Japon est restée accommodante et celle de la Chine a même baissé ses taux, notamment à cause du "manque de dynamique avec des publications de chiffres économiques très souvent en-dessous des attentes" dans le pays, poursuit M. Baradez.

Côté géopolitique, le président chinois Xi Jinping a salué lundi les "progrès" dans les relations entre la Chine et les Etats-Unis grâce à une visite à Pékin du secrétaire d'État américain Antony Blinken, même si de profonds désaccords subsistent entre les deux puissances.

Cet entretien intervient au deuxième et dernier jour de la visite de M. Blinken en Chine, une première en près de cinq ans pour un chef de la diplomatie américaine.

Le Bourget propulse l'aérien

Au premier jour du salon aéronautique du Bourget, les entreprises du secteur de l'aérien ont progressé.

L'avionneur Airbus a remporté lundi la plus grosse commande jamais conclue dans l'aviation civile, avec 500 Airbus A320 à destination de la compagnie indienne IndiGo. L'action a pris 0,23%, tandis que le motoriste Safran a fini meilleure entreprise du CAC 40 parisien avec +1,74%.

A Francfort, le titre du motoriste munichois MTU Aero Engines (+4,19%) a décollé après l'annonce de prévisions relevées pour l'année, avec un résultat d'exploitation ajusté (EBIT) qui devrait désormais grimper à plus de 800 millions d'euros. L'exploitant de l'aéroport de Francfort Fraport a gagné 1,93%.

Next parade

Le groupe d'habillement britannique Next a bondi de 4,72% à la Bourse de Londres après l'annonce de ventes en hausse de plus de 9% sur ces sept dernières semaines, contre des prévisions initiales d'une baisse. Une embellie attribuée au temps plus doux à partir de mai et à des hausses de salaires récentes en Grande-Bretagne.

Du côté des devises et des matières premières

Les cours du pétrole reculent, les investisseurs se montrant toujours inquiets quant à la demande chinoise d'or noir, l'augmentation des exportations iraniennes pesant également sur les prix.

Vers 15H30 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en août, reculait de 0,70% à 76,07 dollars.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour livraison en juillet, perdait 0,81% à 71,20 dollars.

La monnaie européenne était en légère baisse (-0,12%) face au dollar à 1,0926 dollar et le bitcoin stable à 26.400 dollar.