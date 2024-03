Les Bourses européennes face à des rendez-vous importants

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus sous le signe de la prudence à l'orée d'une semaine riche en événements et après un cycle hebdomadaire marqué par des nouveaux records sur le plan des indices. Les investisseurs seront notamment attentifs à la réunion de politique monétaire de la BCE programmée jeudi. Ils s'attendent à un statu quo sur les taux. Autres moments forts : l'audition au Congrès -mardi et mercredi - du président de la Fed Jerome Powell, ainsi que la publication (vendredi) des chiffres de l'emploi américain.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Artea

Le groupe Artea, spécialiste de l'immobilier bas carbone, a enregistré un chiffre d'affaires de 111,1 millions d'euros en 2023, en hausse de 42% par rapport à 2022. Toutes les activités du groupe sont en croissance. L'année s'est caractérisée par une poursuite de la diversification des sources de revenus avec une contribution de l'activité promotion qui diminue à 75% (contre 80% en 2022 et 89% en 2021) au profit des deux nouveaux piliers que sont les activités Énergies renouvelables (9%) et Services (16%).

Bouygues

Bouygues (+5,40% à 36,11 euros) a affiché la plus forte hausse de l’indice CAC 40 la semaine dernière à la faveur de résultats 2023 plus solides que prévu. Les comptes du groupe industriel diversifié ont bénéficié de la bonne performance d’Equans, société de services multitechniques rachetée à Engie en 2022. Son résultat opérationnel courant des activités a progressé de plus de 31% en données proforma à 545 millions d’euros. La marge d’Equans a augmenté de 0,6 point à 2,9%, dans le haut de la fourchette d’objectifs de 2,5% à 3%.

Carrefour

Carrefour a annoncé avoir confié à un prestataire de service d’investissement un mandat de rachat d’actions. La période d’achat s’ouvrira le 4 mars 2024. Les actions rachetées seront conservées en vue de leur annulation. Le distributeur rappelle qu’il annoncé lors de la publication de ses résultats 2023, un programme de rachat d’actions Carrefour portant sur un montant maximal de 700 millions d’euros. Le groupe envisage de l’exécuter, sous réserve des conditions de marché, au cours de l’exercice 2024.

Saint-Gobain

Saint-Gobain a signé un accord en vue de la cession de son activité de produits en bois traité (poteaux, clôtures, rampes) en Irlande (PDM) et au Royaume-Uni (Calders & Grandidge), au groupe Iivari Mononen. Les actifs cédés comprennent deux sites de production en Irlande et au Royaume-Uni, qui ont généré un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros en 2023 et emploient 80 personnes. La cession de Calders & Grandidge, qui est soumise à la condition de l'autorisation de l'Autorité de la concurrence, devrait être finalisée d'ici la fin de l'année 2024.

Les chiffres macroéconomiques

En zone euro, l'indice Sentix de confiance des investisseurs en mars sera publié à 10h30.

Vers 8h30, l'euro glane 0,15% à 1,0852 dollar.

Vendredi à Paris

Les marchés actions européens ont légèrement progressé, la Bourse de Francfort s'offrant même un nouveau record à plus de 17700 points. Au chapitre économique, l'inflation a légèrement moins reculé que prévu en février. A Paris, Saint-Gobain et Vallourec ont reculé après la présentation de ses résultats 2023. L'indice CAC 40 a gagné 0,09% à 7934,17 points, limitant ses pertes à 0,40% sur la semaine. Le principal indice parisien a toutefois inscrit un nouveau plus haut absolu en séance jeudi à 7977,68 points. L'EuroStoxx50 s'est adjugé 0,32% à 4893,51 points.

Vendredi à Wall Street

Les marchés actions américains ont bouclé la semaine dans le vert, soutenus par l'euphorie autour des valeurs liées à l'intelligence artificielle.Les trois principaux indices de Wall Street ont signé un quatrième mois consécutif de hausse. Côté valeurs, Nvidia, en nette hausse, a dépassé, pour la première fois de son histoire, les 2000 milliards de dollars de capitalisation boursière. De son côté, Dell s'est envolé de plus de 30% après avoir dévoilé des perspectives prometteuses. Le Dow Jones a glané 0,23% à 39087 points tandis que le Nasdaq s'est adjugé 1,14% à 16274 points.