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Les Bourses européennes entre baisse de l'IA et hausse du pétrole
information fournie par AFP 14/09/2026 à 09:21
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La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes répercutaient lundi matin la hausse du pétrole, l'envolée des taux d'intérêt en attendant la Réserve fédérale mercredi et l'appel à ralentir le développement de l'IA qui pénalise les méga-investissements dans les centres de données et les puces.

Après quelques minutes d'échanges, Paris (-0,22%) était plombée par ses quelques valeurs liées à la technologie (Legrand -3,77%, STMicroelectronics -3,48% et Schneider Electrics -3,42%). Il en allait de même à Francfort (-0,10%) avec le recul d'Infineon (semi-conducteurs, -5,28%). Londres (+0,53%) augmentait au contraire.

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