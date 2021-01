Les Bourses européennes entament la semaine dans le rouge, les inquiétudes sur les variants dominent

(AOF) - Les marchés actions européens ont débuté la semaine nettement dans le rouge, alors que la pandémie de Covid-19 et ses nouveaux variants poursuivent leur progression. Ainsi, le CAC 40 a reculé de 1,57% à 5 472,36 points et l'EuroStoxx 50 a abandonné 1,43% à 3 550,85 points. En fin d'après-midi, la tendance est mitigée à Wall Street : le Dow Jones perd 0,63% tandis que le Nasdaq Composite grappille 0,06%.

Les Bourses européennes ont évolué dans le rouge toute la journée, dans un contexte toujours marqué par les inquiétudes des investisseurs concernant la progression de la pandémie de Covid-19, des deux côtés de l'Atlantique, et des mesures de restriction prises pour l'endiguer.

Aux Etats-Unis, Joe Biden, le nouveau président, va ainsi durcir les conditions d'entrée sur le territoire américain afin de freiner la propagation du Coronavirus, et notamment des variants britannique et sud-africain.

En parallèle, une mauvaise nouvelle a été portée à la connaissance des marchés : le laboratoire Merck a arrêté le développement de 2 candidats vaccins contre le Covid-19 en raison d'un manque d'efficacité.

Sur le front des statistiques, il n'y avait pas de quoi se réjouir non plus. Le climat des affaires s'est dégradé plus que prévu en Allemagne. L'indice IFO du climat est ainsi ressorti à 90,1 en janvier, après 92,2 en décembre et contre un consensus de 91,8.

Au chapitre des valeurs, Suez (+0,70%) a dépassé ses objectifs pour le second semestre 2020. En revanche, EDF (-15,62%) a chuté lourdement EDF dans le sillage d'informations de presse selon lesquelles le projet Hercule aurait du plomb dans l'aile. Enfin, Solutions 30 (-21,92%) a pâti d'une nouvelle charge de la part de Muddy Waters l'accusant de manipuler ses comptes.