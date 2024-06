Les Bourses européennes encore sous la pression du risque politique français

(AOF) - Les Bourses européennes continuent à reculer sur fond de risque politique après les élections européennes et la dissolution de l'Assemblée nationale. L’écart entre le rendement du 10 ans allemand et son équivalent français continue de se creuser (+8,8 points de base), le premier reculant et le second progressant. Ces développements sur le marché des taux pénalisent les banques et l’immobilier. Les investisseurs attendent mercredi l’inflation américaine en mai et la décision de la Fed. Vers 12 heures, le CAC 40 perd 0,73% à 7 836,60 points et l'EuroStoxx50, 0,45% à 4 993,84 points.

Le conseil d'administration de KBC Groupe SA a décidé de nommer Bartel Puelinckx comme nouveau chief financial officer et membre du comité de direction du groupe de bancassurance belge. En Bourse, l'action KBC Groupe perd 2,9% à 64,20 euros dans un contexte défavorable pour les banques depuis l'annonce des résultats des élections européennes. La nomination de Bartel Puelinckx prendra effet le 1er septembre 2024, sous réserve d'approbation de la Banque nationale de Belgique et de la Banque centrale européenne.

Après un ultime report la semaine dernière, le conseil d’administration d’ Atos a finalement porté son choix sur l’offre de restructuration financière du consortium emmené par Onepoint, la société de David Layani, principal actionnaire d'Atos. Elle était en concurrence avec celle de l’homme d’affaires Daniel Kretinsky. " OnePoint était considéré dès le début comme le mieux disant ", rappelle Invest Securities. En Bourse, l’action de la société informatique en difficulté dévisse de 10,75% à 1,0175 euro, prenant la dernière place de l'indice SBF 120.

Deutsche Bank a dégradé sa recommandation sur le titre JCDecaux (-2,4% à 20,34 euros) passant à Conserver tout en maintenant son objectif de cours à 22 euros. "Nous apprécions toujours l'exposition de JCDecaux à la croissance mondiale de l'affichage sur plusieurs années mais nous voyons moins de catalyseurs positifs à court terme", explique la banque allemande dans sa note pour justifier sa décision.

Le taux de chômage a progressé à 4,4% en avril au Royaume-Uni. Il s'était élevé à 4,3% en mars.

Les salaires ont pour leur part augmenté de 6% hors bonus en avril au Royaume-Uni.

Vers midi, l'euro perd 0,13% à 1,0752 dollar.