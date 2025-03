Les Bourses européennes en territoire négatif avant la BCE

(AOF) - En hausse à l'ouverture, les marchés actions européens ont basculé dans le rouge, à l'exception de la place de Francfort. Les investisseurs vont découvrir en début d'après-midi la décision de politique monétaire de la BCE, La hausse des taux longs européens se poursuit sur fond d'une nette progression des dépenses en Allemagne. Côté valeurs, Air France-KLM s'envole à la faveur d'une fin d'année bien plus solide qu'anticipé. Le CAC 40 se replie de 0,71% à 8115 points tandis que l'EuroStoxx 50 recule de 0,42% à 5466 points.

En Europe, Zalando (-1,89% à 33,82 euros) a dévoilé des résultats 2024 marqués notamment par un free cash flow décevant. La société a fait état d'un bénéfice net de 251 millions d'euros, en ligne avec le consensus, et triplé par rapport à l'exercice 2023 (83 millions). L'Ebit ressort à 511 millions d'euros contre 350 millions un an plus tôt et le chiffre d'affaires à 10, 6 milliards d'euros en hausse de 4,2%. Le spécialiste du prêt-à-porter a vu son volume d'affaires GMV (soit l'ensemble des ventes de marchandises), atteindre 15,29 milliards d'euros, en hausse de 4,5%.

A Paris, Air France-KLM (+19,94% à 10,97 euros) bondit à la première place du SBF120 à la faveur d'une fin d'année bien plus solide qu'anticipé. La compagnie aérienne a enregistré un résultat opérationnel de 396 millions d'euros au quatrième trimestre contre une perte de 56 millions d'euros, un an plus tôt. Le marché seulement 160 millions d'euros. Stifel explique cette surperformance par une croissance de la recette unitaire plus élevée que prévu. Cet indicateur clé du secteur a augmenté de 4,4% grâce notamment à une hausse des coefficients de remplissage des activités passagers et cargo.

Manitou (-15,56% à 20,35 euros) affiche la plus forte baisse du marché SRD après avoir annoncé des résultats 2024 et des perspectives dégradés. Le spécialiste des matériels et des services de manutention, d'élévation de personnes et de terrassement a annoncé un résultat opérationnel courant à 199 millions d'euros, faisant ressortir une marge de 7,5 %, contre respectivement 211,6 millions d'euros et 7,4 % en 2023. Les résultats de la société ont souffert d'une baisse de 7,5% du chiffre d'affaires à 2,65 milliards d'euros. Il a reculé de 8% en comparable.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En janvier, le volume des ventes du commerce de détail, corrigé des variations saisonnières, a diminué de 0,3% dans la zone euro et de 0,2% dans l’UE, par rapport à décembre 2024, selon les premières estimations d’Eurostat, l’office statistique de l’UE. En décembre 2024, le volume des ventes du commerce de détail est resté stable dans la zone euro et dans l'UE.

La décision de politique monétaire de la BCE sera connu à 14h15.

Aux Etats-Unis, les données sur la productivité au quatrième trimestre, celles sur le coût unitaire du travail au quatrième trimestre et celles sur les inscriptions hebdomadaires au chômage seront publiées à 14h30.

Les données sur les stocks des grossistes en janvier aux Etats-Unis seront dévoilées à 16h.

Les données sur l'évolution hebdomadaire des stocks de gaz aux Etats-Unis seront dévoilées à 16h30.

A la mi-séance, l'euro est stable à 1,0791 dollar.