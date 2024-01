Les Bourses européennes en rodage

Aux Etats-Unis, l'indice PMI manufacturier de l'ISM en décembre et le rapport JOLTS en novembre seront publiées à 16h.

En Allemagne, le taux de chômage a progressé à 5,9% en décembre, en ligne avec les attentes et le mois dernier. Le nombre de chômeurs a augmenté de 5000 sur un mois, en données corrigées des variations saisonnières (CVS).

En Europe, Novartis grimpe de 3,75% à 88,05 francs suisses à la bourse zurichoise. L'accord conclu avec la biotech américaine Voyager Therapeutics, dévoilé hier, permet au groupe suisse d'obtenir les droits d'une thérapie génique pour le traitement de la maladie d'Huntington (HD) et de l'amyotrophie spinale (SMA). Selon les termes de l'accord, Voyager Therapeutics recevra un paiement préalable de 100 millions de dollars, dont 20 millions sous forme de prise de participation de Novartis dans l'entreprise américaine.

A l'ouverture des marchés ce matin à Paris, Atos a gagné 8% après que le groupe informatique a confirmé des discussions avec Airbus. Ces échanges portent sur un potentiel rachat des activités BDS d'Atos par la société aéronautique (Big Data & Security), sa branche spécialisée en big data et cybersécurité. Son titre recule désormais de 6,12% à 6,56 euros. Dans son point de marché ce matin, Atos indique ouvrir "une phase de due diligence avec Airbus, dont l'offre indicative d'une valeur d'entreprise de 1,5 à 1,8 milliard d'euros porte sur l'intégralité du périmètre BDS".

(AOF) - Clôturant hier en léger recul pour la toute première séance de l'année 2024, les marchés actions européens poursuivent leur état de méforme. Les investisseurs attendent la publication dans la soirée du compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed. Auparavant, ils prendront connaissance de l'indice ISM manufacturier américain et du rapport JOLTS. Côté valeurs, Atos s'inscrit en territoire négatif après avoir confirmé des discussions avec Airbus. Vers midi, le CAC 40 fléchit de 1,02% à 7454 points tandis que l'EuroStoxx 50 se replie de 0,85% à 4474 points.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.