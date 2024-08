Les bourses européennes en petite hausse ; Valneva en bonne posture

(AOF) - Les marchés actions européens s'affichent en petite hausse. Les investisseurs ont pris connaissance dans la matinée de l'indice Zew en Allemagne qui est ressorti inférieur aux attentes en août. Les prix à la production américaine seront scrutés tout comme l'inflation en France et aux Etats-Unis, demain. Côté valeurs, Valneva brille en tête de l'indice SBF 120 dans le sillage de ses résultats du premier semestre 2024. Vers midi, le CAC 40 glane 0,07% à 7255 points tandis que l'EuroStoxx 50 avance de 0,28% à 4684 points.

Pandora (+1,56% à 1041 couronnes danoises) affiche une des plus fortes hausses à Copenhague après que le fabricant danois de bijoux a relevé hier ses objectifs de croissance pour l'année 2024. Il table désormais sur une croissance organique entre 9 et 12% contre précédemment 8-10%. Son objectif de marge Ebit reste inchangé à environ 25%. "Grâce à nos solides performances, nous relevons à nouveau nos prévisions de chiffre d'affaires pour 2024 et abordons le second semestre avec optimisme", a déclaré le directeur général de Pandora Alexander Lacik.

En tête de l'indice SBF 120, Valneva grimpe de 4,36% à 3,21 euros. Au titre du premier semestre 2024, la société de biotechnologies a dégagé un bénéfice net de 34 millions d'euros contre une perte nette de 35 millions d'euros accusée l'an passé à la même période. L'Ebitda ajusté atteint 56,2 millions d'euros sur la période contre une perte d'Ebtitda ajusté de 28,3 millions d'euros. Toutefois, son chiffre d'affaires s'est établi à 70,8 millions d'euros, en repli de 3,9% sur un an, tandis que les ventes de produits ont diminué de 2%, à 68,3 millions d'euros.

GTT (+3,40% à 130,70 euros) se hisse à la deuxième place de l'indice SBF 120, soutenu par un relèvement de Berenberg qui est passé à l'achat sur la société de transport et de stockage de GNL. Le broker vise désormais 155 euros, contre 148 euros.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'indice Zew du sentiment des investisseurs allemands sur les perspectives économiques est ressorti à 19,2 en août contre 32,6 attendus après 41,8 en juillet.

Le taux de chômage au Royaume-Uni est passé de 4,4% sur la période mars-mai à 4,2% sur les trois mois à fin juin, contre un consensus à 4,5%, selon les données de l'Office britannique de la statistique fournies ce mardi.

Aux Etats-Unis, les prix à la production seront communiqués à 14h30.

Vers midi, l'euro cède 0,08% à 1,0925 dollar.