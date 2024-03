Les Bourses européennes en petite forme avant l'inflation US demain

L'indice de confiance des consommateurs aux Etats-Unis a progressé à 79,4 en mars, à comparer avec un consensus de 76,5 et 76,9 en février.

L'indice des directeurs d'achat de la région de Chicago est ressorti à 41,4 en mars, à comparer avec un consensus de 45,9 et 44 en février.

VusionGroup (+11,06 euros à 142,60 euros) s'est emparé de la première place de l'indice SBF 120 au lendemain de la présentation de résultats annuels meilleurs que prévu. En 2023, l'Ebitda du spécialiste des étiquettes électroniques et des solutions digitales pour le commerce physique a progressé de 75% à 102 millions d'euros. Il a augmenté de 81% à 106 millions d'euros en données ajustées alors que le marché anticipait 99 millions d'euros. Le titre progresse de 10,46 % depuis le début de l'année.

Pour sa reprise de cotation, Casino a fini à la dernière place du marché SRD dans le sillage de la réalisation effective d'une restructuration financière massivement dilutive. Le titre s'est effondré de 63,42% à 0,04 euro, ayant perdu 95% de sa capitalisation boursière depuis le début de l'année. En grande difficulté, le distributeur stéphanois est désormais dans le giron du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, de Marc Ladreit de Lacharrière et du fonds Attestor. Le groupe est dorénavant dirigé par une nouvelle équipe incarnée par Laurent Pietraszewski et Philippe Palazzi.

A la Bourse de Londres, JD Sports a grimpé de 15,65% à 124,50 pence et culminé en tête de l'indice Footsie 100. La chaîne britannique de vêtements de sport a fait état de perspectives pour 2025 "moins mauvaises que prévu", note le broker UBS. La société s'attend à ce que le bénéfice avant impôts avant éléments ajustés pour l'ensemble de l'année soit conforme à la fourchette de 915 millions à 935 millions de livres sterling qu'elle avait annoncée, mais en baisse par rapport aux 991,4 millions de livres sterling de l'année précédente.

(AOF) - Les marchés européens ont clôturé en petite hausse cette dernière séance de la semaine raccourcie en raison du Vendredi Saint. L'indice phare de la place parisienne a touché un plus haut historique en séance dans la matinée à 8253,59 points. Les investisseurs prendront connaissance ce vendredi des données sur l'inflation aux Etats-Unis. Au chapitre des valeurs, Casino a vécu un jeudi noir, s'effondrant de plus de 60% après la mise en oeuvre de sa restructuration financière. Le CAC 40 a fini à l'équilibre : +0,1% à 8205,81 points. De son côté, l'EuroStoxx 50 a pris 0,07% à 5085,41 points.

Les Bourses européennes en petite forme avant l'inflation US demain

