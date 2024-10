Les Bourses européennes en panne avant la BCE, LVMH plombe le CAC 40

(AOF) - A l'exception du Footsie, les marchés européens ont de nouveau terminé en territoire négatif avant la décision de la BCE demain. Les cours du pétrole se stabilisent après leur forte baisse récente. Côté valeurs, la saison des publications de résultats a commencé en France, avec plusieurs déceptions. LVMH est lanterne rouge de l'indice phare de la place parisienne en raison de revenus décevants. Eramet est sanctionné après avoir réduit des objectifs de production. Le CAC 40 a perdu 0,40% à 7 492,00 points tandis que l'EuroStoxx 50 a cédé 0,72% à 4 912,89 points.

Adidas (-6,30% à 224,60 euros) a affiché une des plus fortes baisses de l'indice Dax40 et de l'Eurostoxx 50 après la présentation de ses résultats préliminaires pour le 3e trimestre. La marque allemande d'articles de sport annonce pourtant une hausse de 14% de son chiffre d'affaires à 6,43 milliards d'euros, supérieur aux attentes et une marge brute en hausse de 2 points à 51,3%. Le groupe rehausse ses prévisions annuelles "afin de refléter les performances meilleures que prévu au cours du trimestre et la dynamique actuelle de la marque".

LVMH (-3,68% à 602,40 euros) a enregistré la plus forte baisse du CAC 40 au lendemain de la publication d’un chiffre d'affaires décevant au troisième trimestre. Le numéro un mondial du luxe entraine dans son sillage les autres valeurs du secteur : Kering (-0,59%), Hermès (-0,58%), L'Oréal (-1,46%), Richemont (-1,17%). Sur ce trimestre, les ventes ressortent à 19,08 milliards d'euros en repli de 3% en organique contre 19,89 milliards d'euros et +0,2% attendus. Il y a un à la même période, elles s'élevaient à 20 milliards d'euros.

Seconde plus forte baisse de l'indice SBF 120, Ipsos a flanché de 13,14% à 46,60 euros au lendemain de son deuxième avertissement sur sa croissance de l'année. Le spécialiste des études par enquête cible désormais une croissance organique autour de 1% contre "proche de celle de l'année dernière", soit 3%, auparavant. Le consensus s'élevait à 2,9%. Cette prévision avait déjà été réduite fin juillet relativement à la prévision initiale de plus de 4%.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En rythme mensuel, les prix des importations ont baissé de 0,4% aux Etats-Unis en septembre alors qu'ils étaient attendus en baisse de 0,3%. Ils étaient en repli de 0,2% en août. En rythme annuel, ils ont reculé de 0,1% en septembre après avoir progressé de 0,8% le mois dernier.

Ce soir, l'euro perd 0,22% à 1,0868 dollar.