Les Bourses européennes en ordre dispersé, rebond de l'inflation en France

(AOF) - Les marchés européens ont fini en ordre dispersé. À Paris, le CAC 40 a grappillé 0,04% à 8164,35 points, se rapprochant de son pic historique de 8218,07 points, inscrit jeudi. Sur l'ensemble de la semaine, l'indice phare de la place parisienne gagne 1,7%. À Francfort, le DAX40, qui avait lui aussi touché la veille en séance un record à plus de 18000 points, s'est effrité de 0,03%. Aux Etats-Unis, les indices sont en recul. Le Dow Jones perd 0,60% vers 17h30.

Cette semaine a été marquée par la publication des chiffres de l'inflation des deux côtés de l'Atlantique pour le mois de février. En données harmonisées, l'inflation en France a été révisée à la hausse à 3,2% contre 3,1% en première estimation, après 3,4% en janvier.

Sur ce mois, l'indice des prix à la consommation rebondit nettement en rythme mensuel, progressant de 0,9 % après un recul de 0,2 % en janvier. "Ce rebond s'explique notamment par la forte accélération des prix de l'énergie (+4,1 % après +0,1 %), tirés par les prix de l'électricité (+9,3 % après +0,4 %) et des produits pétroliers (+3,5 % après ‑0,9 %)", souligne l'Insee.

Mardi, ce sont les données de l'inflation en février aux Etats-Unis qui ont été publiées. L'indice des prix à la consommation américain a augmenté de 3,2% en février en rythme annuel, contre un consensus et un mois de janvier de 3,1%.

"Ces derniers chiffres d'inflation aux Etats-Unis ne vont clairement pas donner à la Fed la confiance supplémentaire qu'elle attend avant de commencer à baisser ses taux. Elle attendra sûrement plusieurs rapports d'inflation plus favorables avant d'agir. Cela implique que la première baisse de taux ne devrait pas intervenir avant juin au plus tôt, sauf dégradation marquée et inattendue des conditions économiques ou financières", analyse La Banque Postale AM dans sa note publiée mardi.

Les banques centrales scrutées par les marchés

A ce propos, la Fed tiendra sa réunion de politique monétaire les 19 et 20 mars. Les marchés anticipent un statu quo. La semaine prochaine, les investisseurs auront les yeux tournés vers d'autres Banques centrales. La Banque d'Angleterre (BoE) ainsi que la Banque du Japon vont aussi aborder la question de la trajectoire des taux lors de leur réunion.

Hormis les données de l'inflation américaine, les investisseurs ont appris la veille que les prix à la production aux Etats-Unis ont été plus élevés qu'anticipé en février. Ils ont progressé de 1,6% en rythme annuel alors qu'ils étaient attendus en hausse de 1,1% après une progression de 1% en janvier. Cette mauvaise nouvelle sur le front de l'inflation avait provoqué une poussée de tensions sur le marché des taux, en particulier aux Etats-Unis.

Côté valeurs, à Paris, Euroapi a terminé en queue du SBF 120 après la suspension de ses objectifs 2024 à la suite de l'arrêt de la production de tous les APIs sur son site de Brindisi. En revanche, l'action Showroomprivé.com a progressé après la publication hier de ses comptes 2023 en nette amélioration.