Les Bourses européennes en mode pause

(AOF) - Les marchés européens sont attendus sans direction claire à l'ouverture de l'avant-dernière séance de l'année 2024. En cette période de fêtes, les volumes devraient être de nouveau réduits ce lundi alors qu'aucun indicateur clé ne figure à l'agenda du jour. La séance de mardi sera écourtée en raison de la saint-Sylvestre. Wall Street a fini vendredi dans le rouge, affaibli par les valeurs technologiques. L'ex-président américain et prix Nobel de la paix Jimmy Carter est mort hier à l'âge de 100 ans. Joe Biden a décrété une journée de deuil national le 9 janvier en l'honneur du démocrate.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

DLSI

Dans le cadre d’une donation-partage, Anna Doudot, actionnaire majoritaire du spécialiste du recrutement, a transmis à son fils Thierry Doudot, l’intégralité des actions qu’elle détenait directement et indirectement, via Ray International, au capital de DLSI, soit au total 1 648 750 actions représentant 64,87% du capital et 74,62% des droits de vote.

Equasens

Equasens, spécialiste des solutions numériques pour les professionnels de santé, annonce sa prise de participation majoritaire à hauteur de 90% du capital de Calimed SAS, pure player dans le domaine de l’édition de Logiciel de Gestion de Cabinet (LGC) 100 % Cloud, et qui opère sous la marque Calimed Santé.

Engie

Engie a annoncé vendredi avoir remporté, via Ocean Winds, sa joint-venture avec le Portugais EDP Renewables dédiée à l'éolien offshore, un projet flottant de 250 MW auprès du ministère chargé de l'Industrie et de l'Energie. Le groupe précise que ce projet, nommé "Eoliennes Flottantes d'Occitanie" (Eflo), est situé au large de Narbonne (Aude), en mer Méditerranée est d'une capacité totale installée de 250 MW et permettra de produire environ 1 TWh d'électricité par an. Ce projet pourra fournir suffisamment d'énergie pour répondre aux besoins énergétiques domestiques de près de 500 000 personnes.

Voltalia

Voltalia a lancé la construction de trois nouveaux parcs solaires dans le sud de la France pour une capacité totale de 25,1 mégawatts. Le premier projet concerne la construction d'un parc photovoltaïque, d'une puissance totale de 10,7 mégawatts. Ce projet est situé sur une friche agricole d'une surface de 15 hectares. " Le choix d'une technologie spécifique de structures porteuses de panneaux solaires avec trackers et la mise en œuvre d'un système d'irrigation adapté permettent le retour d'activités agricoles ", précise le spécialiste de l'énergie renouvelable.

Les chiffres macroéconomiques

En Espagne, l'inflation en décembre sera connue à 16h00.

Aux Etats-Unis, l'indice des directeurs d'achat de la région de Chicago en décembre sera publié à 15h45 avant les promesses de ventes de logements en novembre à 16h00.

Vers 8h30, l'euro cède 0,03% à 1,042 dollar.

Vendredi à Paris

Les Bourses européennes ont clôturé en légère hausse malgré la hausse des taux longs. Le dix ans allemand gagne actuellement 5 points de base à 2,37%. Cette semaine écourtée aura vu les volumes les plus faibles de l’année en raison de l’absence de nombreux intervenants. Côté valeurs, Delivery Hero est lanterne rouge du MDax après l'échec d'une cession prévue à Uber à Taiwan. L'indice CAC 40 a gagné 1% à 7 355,37 points et l'Eurostoxx 50 0,65% à 4 889,63 points. Depuis le début de 2024, le principal indice parisien a désormais réduit ses pertes à 2,5%.

Vendredi à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé en territoire négatif sur fond d'échanges réduits. Au chapitre des statistiques, les Etats-Unis ont enregistré un déficit commercial plus important que prévu. Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans s'est tendu à 4,62%, contre 4,58% la veille en clôture. Côté valeurs, les "Sept Magnifiques", ont reculé. Le bitcoin a poursuivi sa chute, entraînant dans son sillage les spécialistes des cryptomonnaies. Le Dow Jones s'est replié de 0,77% à 42999 points tandis que le Nasdaq a perdu 1,49% à 19722 points.