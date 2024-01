Les Bourses européennes en meilleure posture qu'hier

En novembre 2023, la production est en légère hausse sur un mois dans l'industrie manufacturière (+0,3 % après +0,2 %) et rebondit dans l'ensemble de l'industrie (+0,5 % après ‑0,3 %), a indiqué l'Insee ce mercredi.

A la Bourse de Paris, Sodexo s'adjuge 0,73% à 103,75 euros. Pluxee, la division d'avantages sociaux du spécialiste de la restauration collective, tient ce mercredi sa journée investisseur alors que le spin-off sera soumis à une AG dédiée le 30 janvier, avant une introduction en Bourse fixée au 1er février. En amont de son Capital Markets Day, Pluxee a annoncé tabler pour l'exercice qui s'achèvera fin août 2024 sur une croissance organique à deux chiffres de ses revenus, tout comme sur les exercices 2024-2025 et 2025-2026.

Les patients devraient prendre le médicament amaigrissant Wegovy beaucoup plus longtemps que les traitements plus anciens. C'est ce qu'a déclaré hier Lars Fruergaard Jorgensen, directeur général du laboratoire danois Novo Nordisk (+0,82% à 729,00 couronnes norvégiennes), dont le Wegowy est le produit phare, lors de la JPMorgan Healthcare Conference organisée à San Francisco. Selon lui les effets observés par les patients après avoir pris ce médicament les inciteraient à continuer leur traitement. C'est grâce à ce produit que le groupe doit d'être devenu la première capitalisation européenne.

(AOF) - A l'exception du Footsie britannique, les marchés actions européens affichent des timides couleurs. Prudence et attentisme restent les maîtres-mots d'une séance peu garnie en statistiques. La fin de semaine sera en revanche particulièrement animée entre l'inflation américaine demain, qui donnera la future trajectoire de la Fed en vue de sa réunion du 31 janvier, et le coup d'envoi des "trimestriels" aux Etats-Unis, vendredi, avec les banques en vedette. Vers midi, le CAC 40 progresse de 0,15% à 7438 points alors que l'Euroxx50 glane 0,14% à 4473 points.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.