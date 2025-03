Les Bourses européennes en méforme en raison des tensions commerciales

Les actions des compagnies aériennes américaines ont reculé à l'instar d'Air France et d'ADP après la fermeture de l'aéroport de Londres-Heathrow. Celui-ci a été contraint de fermer ce vendredi pour toute la journée en raison d'une panne de courant déclenchée par un incendie.

Côté valeurs, Beneteau a fini lanterne rouge du SBF 120 à la suite de la présentation de comptes annuels 2024 dégradés et de perspectives défavorables.

Hier, la Commission européenne a annoncé le report à mi-avril de l'entrée en vigueur de ses contre-mesures visant des produits américains en réponse aux taxes de 25% décidées par Donald Trump sur l'acier et l'aluminium.

Réagissant à cette menace, la présidente de la BCE Christine Lagarde a affirmé devant le Parlement européen que ces décisions ne seront pas sans conséquences : " L'impact des mesures commerciales reste incertain, mais selon la BCE, un tarif américain de 25% sur les importations européennes réduirait la croissance de la zone euro de 0,3 point la première année et une riposte européenne ferait grimper cette perte à 0,5 point ".

Elle a communiqué aussi sur ses prévisions pour l'économie américaine : hausse de l'inflation à 2,7 % contre 2,5% et baisse de la croissance du PIB à 1,7% contre 2,1%.

Jeudi, la Banque centrale suédoise et la Banque d'Angleterre ont choisi le statu quo à l'instar de la Fed.

