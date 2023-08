Les Bourses européennes en légère progression après des PMI inférieurs aux attentes

(AOF) - Les marchés actions européens ont fini en légère hausse sur fond de taux longs en baisse après la publication d'indices PMI décevants. Le CAC 40 a gagné 0,08% à 7 246,62 points tandis que l'EuroStoxx50 s'est adjugé 0,17% à 4 267,64 points. Wall Street évolue dans le vert avec un Dow Jones en hausse de 0,40% et un Nasdaq Composite en progression de 1,44% vers 17h30. Les résultats de Nvidia, qui a atteint un plus haut historique hier, sont particulièrement attendus ce soir.

Cette publication impactera l'ensemble du marché et pas seulement le titre de Nvidia, dont les puces sont très recherchées pour fournir la puissance de calcul nécessaire à l'intelligence artificielle.

La séance a été marquée par une série de statistiques économiques décevantes, en particulier en Europe.

En zone euro, l'indice des directeurs d'achat Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 47,0 en août après 48,6 en juillet, alors qu'il était attendu à 48,5. Il est tombé à plus bas de 33 mois. En Allemagne l'indice Composite, s'est affiché à 44,7 en août, après 48,5 en juillet, contre un consensus de 48,3 et atteint un plus bas de 39 mois.

" La prise en compte des données PMI flash du mois d'août dans nos prévisions immédiates du PIB nous amène à anticiper une contraction de la zone euro de 0,2 % au troisième trimestre " a indiqué Cyrus de la Rubia, Chef économiste à Hamburg Commercial Bank.

Ces données décevantes vont dans le sens d'une Banque centrale européenne mettant fin plus tôt que prévu à son cycle de resserrement monétaire. Selon Christophe Boucher, Directeur des investissements d'ABN Amro Investment Solutions, "le marché ne prévoit plus de hausse de taux pour la réunion de septembre ".

En conséquence, ces statistiques ont entraîné une nette baisse des taux longs, avec un rendement du 10 ans allemand en repli de près de 12 points de base à 2,53% et des reculs plus prononcés pour les autres pays européens, comme l'Espagne.

Après Nvidia, les investisseurs tourneront leur attention vers le symposium des banquiers centraux de Jackson Hole à partir de jeudi. Leurs interventions, et en particulier celle de Jerome Powell vendredi à 16h05, seront analysées dans les moindres détails.

A Paris, les actualités en provenance des entreprises sont toujours peu nombreuses. Virbac était cependant en hausse après l'annonce d'un rachat d'actions de 27 millions d'euros maximum. Société Générale a profité d'un relèvement de recommandation de Morgan Stanley.