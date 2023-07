Les Bourses européennes en légère hausse, soutenues par la Chine

Les Bourses européennes sont dans le vert mardi à la mi-séance, portées par la séance en fanfare à Hong Kong, après une réunion des dirigeants chinois laissant espérer un plan de soutien à l'économie du pays.

En Asie, le Bourse de Hong Kong a bondi de 4,10% et Shanghai de 2,13%, les marchés chinois ayant été particulièrement poussés par l'espoir d'un plan de relance économique en Chine.

Les principaux dirigeants chinois ont déclaré lundi, lors d'une réunion, que l'économie faisait face à de "nouvelles difficultés et de nouveaux défis" et ont convenu de la nécessité de "mettre en oeuvre une réglementation macroéconomique précise et efficace", selon la radio État CCTV.

Lors de cette réunion, dirigée par le président Xi Jinping, les participants ont également appelé à des efforts pour augmenter la consommation intérieure, ainsi qu'à "ajuster et optimiser les politiques immobilières".

Les investisseurs estiment que cette réunion apporte "un ton encourageant pour un assouplissement plus substantiel et complet de la politique" économique chinoise, a rapporté Stephen Innes, analyste de SPI Asset Management.

En Europe, Paris gagnait 0,25%, Francfort 0,10%, Londres 0,21% et Milan 0,18% vers 11H50 GMT.

Au même moment à Wall Street, les contrats à terme des trois principaux indices présageaient d'une ouverture en légère hausse, entre 0,02% et 0,36% vers 11H50 GMT.

Le marché a pris connaissance dans la matinée du moral des entrepreneurs en Allemagne, qui a poursuivi sa baisse en juillet, reflétant les difficultés de l'économie allemande entrée en récession.

Les investisseurs attendent encore mardi la confiance du consommateur américain ainsi que le début de la réunion de la Banque centrale américaine, qui se conclut mercredi.

Les investisseurs anticipent une hausse de 25 points de base du principal taux directeur, mais espèrent qu'il s'agira de la dernière du cycle enclenché en mars 2021.

Par ailleurs, les investisseurs entrent au coeur de la saison des résultats, où l'essentiel des publications est attendu entre mardi et vendredi.

Eni acquiert les champs gaziers de Chevron en Indonésie

Le géant italien des hydrocarbures Eni (-0,55% à Milan vers 11H50 GMT) a annoncé l'acquisition des participations de son concurrent américain Chevron dans trois champs gaziers au large de l'Indonésie lui permettant de renforcer sa présence dans ce pays d'Asie du Sud-Est.

Unilever porté par les hausses de prix

Le géant de l'agroalimentaire et des produits d'hygiène Unilever a publié un bénéfice net en hausse de 22,1%, à 3,5 milliards d'euros, tiré notamment par la cession d'une marque de beauté et soins personnels en Amérique du Nord et des prix en hausse.

Son action gagnait de 4,60% à Londres vers 11H45 GMT.

Adidas réduit ses anticipations de pertes

L'équipementier sportif allemand Adidas avançait de plus de 6% vers 11H45 GMT à Francfort après avoir relevé sa prévision de résultat d'exploitation pour 2023, avec une perte désormais attendue ramenée à 450 millions d'euros, contre 700 millions d'euros anticipés jusqu'ici.

Logitech moins pessimiste

Le groupe suisse Logitech bondissait de 6,55% à Zurich vers 11H45 GMT. Le spécialiste des accessoires informatiques s'est montré moins pessimiste pour le premier semestre malgré la publication mardi de ventes trimestrielles en baisse, mais bien meilleures qu'attendu.

Du côté du pétrole et des devises

Les prix du pétrole restent proches de sommets en trois mois atteints lundi, des promesses de soutien à l'économie par le gouvernement chinois portant le marché alors que l'offre est diminuée par l'Opep+.

Vers 11H40 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en septembre, gagnait 0,22% à 82,93 dollars.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison le même mois avançait de 0,21% à 78,91 dollars.

L'euro reculait de 0,16%, à 1,1046 dollar.

Le bitcoin était stable (+0,03%) à 29.155 dollars.

