Les bourses européennes en légère baisse après les propos de Jerome Powell

Côté valeurs, Renault a terminé à la première place du CAC 40 avec un gain de 218%, après un relèvement de l'objectif de cours de Goldman Sachs de 33 à 38 euros, malgré une opinion maintenue à " neutre ". Bayer a fini en tête de l'EuroStoxx 50 avec une hausse de plus de 4% grâce au relèvement de son objectif de chiffre d'affaires à plus de douze milliards d'euros pour son activité pharmacie.

Jerome Powell a déçu les économistes en s'abstenant de toute indication sur l'évolution prochaine des taux d'intérêt. Ses propos n'ont cependant pas démenti les prévisions faites hier par deux responsables de la Réserve fédérale américaine selon lesquels la banque centrale pourrait porter et maintenir ses taux d'intérêt au-dessus des 5%. Selon Raphael W. Bostic, président de la Fed d'Atlanta, ils devraient le rester jusqu'en 2024.

(AOF) - Les bourses d'Europe ont confirmé leur légère baisse après le discours du président de la Fed, Jerome Powell. Le CAC 40 a cédé 0,55% à 6 869,14 points et l’EuroStoxx50 a perdu 0,27% à 4 057,46 points. Du côté de Wall Street, les indices progressaient légèrement, le Dow Jones gagne 0,05% et le Nasdaq 0,22% vers 17h45.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.