Les Bourses européennes en hausse, portées par des données économiques chinoises

Les Bourses européennes sont en hausse vendredi, portées par une série d'indicateurs économiques chinois meilleurs qu'attendu et par l'espoir d'une fin prochaine de la politique de resserrement monétaire en Europe, au lendemain d'une dixième hausse des taux de la BCE.

En Europe, vers 10H50 GMT, Paris gagnait 1,62%, Francfort 1,01%, Milan 0,77% et Londres 0,75%, prolongeant les gains de la veille après les annonces de la Banque centrale européenne (BCE).

Celle-ci a opéré une dixième hausse de ses taux, portant notamment le taux de dépôt, qui fait référence, à 4,00%, un choc inédit pour la zone euro.

Toutefois, les investisseurs ont surtout retenu que "cette hausse a été accompagnée d'un message de la BCE suggérant que c'était très probablement la dernière hausse de ce cycle", estime Xavier Chapard, entraînant une réaction enthousiaste sur les marchés actions.

En Asie, la Bourse de Tokyo a conclu en hausse de 1,10% et celle de Hong Kong a gagné 0,75%, poussée par des publications macroéconomiques en Chine, qui ont aussi bénéficié aux actions en Europe.

Une série d'indicateurs économiques meilleurs qu'attendu pour le mois d'août laisse espérer que "le pire du ralentissement cyclique" de la deuxième puissance économique mondiale "est probablement derrière nous", commente Xavier Chapard, membre de l'équipe recherche et stratégie de la Banque postale.

Dans le détail, la production industrielle a fortement accéléré en août (+4,5% sur un an), à un rythme bien plus rapide qu'en juillet (+3,7%) et supérieur aux anticipations d'analystes (+3,9%).

Les ventes au détail, principal indicateur de la consommation des ménages, ont progressé le mois dernier de 4,6% sur un an, selon des chiffres officiels du Bureau national des statistiques (BNS). Il s'agit de sa première accélération depuis juin et de sa plus forte progression depuis mai.

Cette série de données "serait presque +parfaite+ si celles concernant l'investissement, qui concernent les projets de construction en milieu urbain et rural, avaient suivi le mouvement", nuance toutefois Alexandre Baradez, analyste de IG France.

L'investissement en capital fixe a en effet ralenti à 3,2% sur un an sur les huit premiers mois de l'année. Il s'agit là du quatrième mois de tassement de cet indicateur.

A Wall Street, les contrats à terme des trois principaux indices oscillaient entre -0,04% et +0,25% vers 10H50 GMT, laissant présager d'une ouverture hésitante après une clôture dans le vert jeudi.

Softbank grimpe

Le titre SoftBank Group a gagné 2,08% à Tokyo. Sa filiale Arm, géant britannique des microprocesseurs, a grimpé de près de 25% jeudi lors de sa première séance de cotation à Wall Street.

Après la clôture à Wall Street, Arm, dont le groupe japonais possède encore environ 90% du capital, était valorisé 65,2 milliards de dollars, et même 67,9 en comptant les titres alloués aux salariés et dirigeants.

Europe: le luxe en hausse

Les valeurs du secteur du luxe étaient orientées à la hausse partout en Europe, soutenues par les indicateurs chinois.

A Paris, LVMH bondissait de 3,64%, Kering de 2,65% et Hermès de 2,04% vers 10H45 GMT. A Londres, l'action de Burberry gagnait 2,79%. A Zurich, Richemont s'octroyait 3,72% et Swatch Group 2,55%.

Le pétrole monte

Les prix du pétrole restaient en petite hausse vendredi, poussés par des indicateurs économiques chinois encourageants qui devraient soutenir la demande du pays, quand le marché redoute toujours un important déficit de l'offre au quatrième trimestre.

Vers 10H40 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en novembre, prenait 0,25% à 93,93 dollars, après avoir culminé jusqu'à 94,63 dollars plus tôt en séance.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison en octobre, gagnait 0,31% à 90,44 dollars, peu après avoir touché 91,15 dollars.

Depuis début juillet, le WTI a bondi de près de 26% et le Brent de plus de 28%.

