Les Bourses européennes en hausse, portées par des données économiques chinoises

Les Bourses européennes progressent nettement, soulagées de l'amélioration des données économiques chinoises, alors que Wall Street était plus hésitante, la bonne tenue de l'économie américaine pouvant inciter la banque centrale américaine à conserver sa politique stricte.

En Europe, vers 13H40 GMT, Paris gagnait 1,31%, tirée par le luxe, avec notamment LVMH qui prenait plus de 3%. Francfort montait aussi 0,74%, Milan 0,21% et Londres 0,75%, prolongeant les gains de la veille initiés par leur espoir que la Banque centrale européenne (BCE) en a fini avec les hausses de taux directeur, après son dixième relèvement.

"Les données chinoises plus fortes que prévu publiées ont contribué à maintenir l'ambiance positive", écrit Neil Wilson, analyste de Finalto. Il s'agit notamment des ventes au détail, principal indicateur de la consommation, qui ont progressé bien plus qu'en juillet.

La production industrielle a fortement accéléré en août (+4,5% sur un an), à un rythme bien plus rapide qu'en juillet (+3,7%) et supérieur aux anticipations d'analystes (+3,9%).

La Bourse de Londres se dirigeait vers sa meilleure semaine depuis novembre 2022, et a touché son plus haut niveau depuis mai, portée par la hausse du prix des matières premières. Paris et Milan allaient vers une progression hebdomadaire pas vue depuis deux mois.

Sur le marché obligataire en revanche, les taux d'intérêt des Etats montaient nettement, effaçant leur baisse après la réunion de la BCE. Le taux d'intérêt de l'emprunt à l'Etat allemand repartait à 2,66%, contre 2,59% la veille, et le taux français à 3,21%, contre 3,12% la veille.

A Wall Street, l'atmosphère était moins détendue, la banque centrale américaine se réunissant mardi et mercredi. Les investisseurs sont certains qu'elle va conserver ses taux d'intérêt directeurs entre 5,25% et 5,50%, mais s'interrogent encore sur la réunion suivante, en novembre.

En effet, l'économie américaine est encore solide, rendant plus incertain le ralentissement de l'inflation voulue par la Banque centrale.

L'activité manufacturière de la région très industrialisée de New York s'est redressée en septembre, de manière inattendue, a-t-on encore appris vendredi.

Le Dow Jones reculait de 0,11%, le S&P 500 de 0,42% et le Nasdaq de 0,58%.

Arm poursuit sa progression

Après avoir gagné près de 25% pour son premier jour de cotation jeudi, le titre du concepteur britannique de microprocesseurs Arm montait encore de plus de 5% dans les premiers échanges vendredi.

Au Japon, le titre SoftBank Group, qui possède encore environ 90% du capital, a gagné 2,08%.

Europe: le luxe en hausse

Les valeurs du secteur du luxe étaient orientées à la hausse partout en Europe, soutenues par les indicateurs chinois.

A Paris, LVMH bondissait de 3,38%, Kering de 2,29% et Hermès de 2,41%. A Londres, l'action de Burberry gagnait 2,60%. A Zurich, Richemont s'octroyait 3,42% et Swatch Group 1,85%.

Prises de bénéfice sur le pétrole

Les prix du pétrole partaient en baisse vendredi, souffrant de prises de bénéfices mais restant nettement en positif sur la semaine, les inquiétudes sur l'offre du pétrole s'étant renforcées.

Vers 13H15 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en novembre, cédait 0,76% à 92,99 dollars vers 13H30 GMT, après avoir culminé jusqu'à 94,63 dollars plus tôt en séance avec les fortes données chinoises.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison en octobre, reculait de 0,71% à 89,52 dollars, peu après avoir touché 91,15 dollars.

Le dollar faiblissait face à l'euro vendredi, tout en restant à un cours élevé après ses gains de la veille. Il reculait de 0,21% à 1,0665 dollar pour un euro.

bur-fs/kd/nth