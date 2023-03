Les Bourses européennes en hausse après les décisions de la BCE et de la Banque nationale suisse

En dépit de l'aide de la Banque nationale suisse à Credit Suisse, les banques françaises ont fini en ordre dispersé. Si BNP Paribas et Crédit Agricole ont rebondi, Société Générale a terminé dans le rouge.

Cette perspective a été favorable aux valeurs de croissance à l'instar d'Hermès et de Dassault Systèmes, qui ont dominé l'indice CAC 40.

" Un signal fort est ainsi envoyé : pas d'alternatives aux hausses de taux et dissociation du pilotage monétaire de celui des risques financiers ", a commenté Sunny AM.

La BCE a souligné que le secteur bancaire de la zone euro était résilient et disposait de positions de capital et de liquidité solides.

A ce propos, le Conseil des gouverneurs surveille " attentivement les tensions actuelles sur les marchés et se tient prêt à prendre les mesures nécessaires pour préserver la stabilité des prix et du système financier dans la zone euro ".

(AOF) - Les marchés actions européens ont progressé malgré la décision de la BCE de maintenir son cap sur les taux en dépit des difficultés du secteur bancaire. L'indice CAC 40 a finalement gagné 2,03% à 7 025,72 points et l'EuroStoxx50 s'est adjugé 2,21% à 4 124,07 points. La hausse était moins prononcée à Wall Street où le Dow Jones grimpait de 0,56% vers 17h30.

