Les Bourses européennes en hausse après Jerome Powell

(AOF) - Les marchés actions européens ont clôturé la semaine en territoire positif. Le discours de Jerome Powell dans le cadre du symposium de Jackson Hole a rassuré les investisseurs. Le président de la Fed a indiqué notamment que "le moment est venu d'ajuster la politique monétaire", ajoutant qu'il était confiant dans un retour à terme à l'objectif de 2% d'inflation de la Fed. Outre-Atlantique, les ventes de logements neufs sont ressorties meilleures qu'attendu en juillet. A Paris, Sodexo a fini bien orienté. Le CAC 40 a progressé de 0,70% à 7577 points et l'EuroStoxx 50 de 0,47% à 4907 points.

Sodexo a avancé de 0,68% à 88,45 euros à la Bourse de Paris, bien parti pour signer une troisième séance de suite dans le vert. Le groupe a annoncé ce vendredi avoir bouclé la vente de sa holding Sofinsod pour 918 millions d'euros auprès de Bellon SA, la société d'investissement de la famille Bellon et actionnaire de référence du groupe de restauration collective et de services. En juillet, l'entreprise avait annoncé réaliser cette transaction afin de "monétiser un actif sous-valorisé depuis plus de trois décennies".

Nestlé (-0,29% à 89,70 francs suisses), lanterne rouge de l'indice helvétique SMI à la mi-séance, s'est finalement redressé au lendemain de l'annonce d'un changement de direction. Le Conseil d'administration de la multinationale agroalimentaire a nommé le Français Laurent Freixe, actuellement vice-président exécutif et CEO pour la région Amérique Latine, au poste de directeur général de Nestlé S.A., à compter du 1er septembre prochain. Il remplacera Mark Schneider, qui dirigeait le groupe depuis 2017.

Ipsos (+1,17% à 56,05 euros) lance une offre publique d'achat amicale sur infas Holding AG, un acteur important dans les études de marché, d'opinion et sociales en Allemagne. Basé à Bonn, le groupe compte plus de 300 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 50 millions d'euros en 2023. Il est coté à la Bourse de Francfort. Ses principaux actionnaires, représentant environ 77,52 % du capital, ont déjà apporté leur soutien à l'acquisition. En Allemagne, Ipsos compte plus de 500 collaborateurs répartis sur cinq sites : Hambourg, Berlin, Munich, Francfort et Nuremberg.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En juillet, le nombre total de créations d’entreprises, tous types d’entreprises confondus, baisse pour le deuxième mois consécutif (‑1,6 % après ‑0,7 % en juin), en données corrigées des variations saisonnières et des effets des jours ouvrables, fait savoir l'Insee ce vendredi. Les créations d’entreprises classiques se replient (‑3,1 % après +2,7 %) et les immatriculations de micro-entrepreneurs diminuent de nouveau, mais à un rythme plus modéré (‑0,7 % après ‑2,5 %).

En août, le climat des affaires en France rebondit par rapport à juillet, indique l'Insee ce vendredi. À 97, l’indicateur qui le synthétise, calculé à partir des réponses des chefs d’entreprise des principaux secteurs d’activité marchands, gagne trois points après en avoir perdu cinq le mois précédent et se rapproche de sa moyenne de longue période (100). Tous les secteurs d’activité enquêtés ce mois contribuent à ce rebond.

Les ventes de logements neufs ont atteint 739000 en juillet en rythme annuel, ressortant au-dessus du consensus de 624000. Elles s’étaient élevées à 668000 en juin.

1,406 million de permis de construire ont été enregistrés en juillet en rythme annuel aux Etats-Unis. Le consensus visait 1,396 million, après 1,454 million en juin.

A la clôture, l'euro progresse de 0,71% à 1,1190 dollar.