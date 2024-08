Les Bourses européennes en baisse ; Eutelsat dans le vert

(AOF) - Les Bourses européennes ont fini cette première séance de la semaine en territoire négatif hormsi le footsie britannique. Les investisseurs prendront connaissance mercredi des données sur l'inflation du mois de juillet à la fois en France et aux Etats-Unis. Côté valeurs, Eutelsat a enregistré l'une des plus fortes hausses du SBF 120 alors que l'opérateur de satellites est entré en négociations avec le fonds d'investissement suédois EQT en vue de lui céder une partie de ses infrastructures. Le CAC 40 a perdu 0,26% à 7250 points et l'Eurostoxx 50 a cédé 0,23% à 4664 points.

Ryanair (+0,39% à 1275 pence à Londres), la compagnie aérienne à bas prix irlandaise, a annoncé vendredi dernier la signature d'un partenariat "OTA approuvé (Online Travel Agency)" avec Omio, site web allemand de comparaison et de réservation de voyages en ligne basé à Berlin. L'entreprise allemande est désormais autorisée à proposer les vols à tarif réduit de Ryanair avec un choix de plus de 240 destinations. Cet accord garantit aux clients d'Omio, qui réservent des vols Ryanair via Omio, que leurs coordonnées et informations de paiement correctes sont fournies à Ryanair.

Eutelsat s'est adjugé 2,17% à 4,22 euros à la Bourse de Paris alors que l'opérateur de satellites a annoncé être entré en négociations exclusives avec le fonds d'investissement suédois EQT dans l'optique de lui céder une partie de ses infrastructures au sol. La valorisation de la nouvelle entité est estimée à 790 millions d'euros, ce qui représente, selon Eutelsat, des multiples d'Ebitda-Capex et de valeur d'entreprise sur Ebitda attractifs. La clôture de l'opération est prévue pour le premier trimestre de l'année civile 2026.

Un article de presse daté du 9 août 2024 a révélé que Bridgepoint Group Plc envisage de lancer une offre publique d'achat pour Esker (+3,18% à 227 euros). "Esker confirme être en discussions avec Bridgepoint concernant une offre éventuelle. Dans le cadre de son processus stratégique continu, la Société évalue régulièrement ses options, incluant la recherche de nouveaux actionnaires stratégiques mais aussi la poursuite de son parcours remarquable en tant qu'entreprise cotée en bourse", explique le spécialiste des solutions d'automatisation des cycles de gestion source-to-pay et order-to-cash.

Les chiffres macroéconomiques

L'inflation au Portugal est ressortie comme prévu à -0,6% en juillet en rythme mensuel après avoir été stable en juin. En rythme annuel, elle s'élève à +2,5% comme attendu après +2,8% en juin.

Vers 17h35, l'euro gagne 0,14% à 1,0934 dollar.