Les Bourses européennes en baisse à l'ouverture

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont ouvert en baisse mardi, prudentes avant une nouvelle réunion de politique monétaire de la Fed et dans un contexte politique et économique morose en France et en Allemagne.

Dans les premiers échanges, la Bourse de Paris perdait 0,39%, Francfort 0,16% et Londres enregistrait une baisse de 0,69%.