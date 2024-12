Les Bourses européennes digèrent leur année

La balance commerciale en novembre aux Etats-Unis sera connue à 14h30. Toujours aux Etats-Unis, les évolutions hebdomadaires des stocks de gaz et de pétrole seront dévoilées à respectivement 16h30 et 17 heures.

Voltalia (+1,61% à 6,93 euros) a lancé la construction de trois nouveaux parcs solaires dans le sud de la France pour une capacité totale de 25,1 mégawatts. Le premier projet concerne la construction d'un parc photovoltaïque, d'une puissance totale de 10,7 mégawatts. Ce projet est situé sur une friche agricole d'une surface de 15 hectares. " Le choix d'une technologie spécifique de structures porteuses de panneaux solaires avec trackers et la mise en œuvre d'un système d'irrigation adapté permettent le retour d'activités agricoles ", précise le spécialiste de l'énergie renouvelable

Accor (+1,50% à 46,97 euros) s'apprête à finir l'année en tant que plus forte hausse du CAC 40 en affichant une progression de plus de 35%. Le groupe hôtelier a dominé l'indice qu'il a intégré le 18 mars, en remplacement d'Alstom. Il a bénéficié d’une dynamique opérationnelle favorable, relevant son objectif de revenu par chambre disponible (indicateur clé du secteur) annuel en juillet puis sa prévision d'excédent brut d'exploitation en octobre. Accor a accumulé les bonnes nouvelles au cours de l'année en convaincant UBS, Jefferies puis JP Morgan que ses perspectives sont favorables.

L'action Delivery Hero recule de 5,07% à 27,13 euros et est ainsi reléguée à la dernière place de l'indice allemand MDAX. L'autorité de régulation taïwanaise (Taiwan Fair Trade Commission) n'a pas donné son accord à la vente de l'activité foodpanda à Taïwan à Uber Technologies. En mai dernier, Uber avait annoncé le rachat de l'activité foodpanda à Taïwan pour 950 millions de dollars en numéraire. En parallèle, les deux entreprises avaient également conclu un accord prévoyant l'achat par Uber de 300 millions de dollars d'actions ordinaires nouvellement émises de Delivery Hero.

(AOF) - Les marchés européens évoluent proches de l’équilibre dans de faibles volumes pour cette dernière séance d’une semaine écourtée. Les volumes auront été les plus faibles de l’année en raison de l’absence de nombreux intervenants. Côté valeurs, Delivery Hero est lanterne rouge du Dax après l'échec d'une cession prévue par Uber à Taiwan. Vers midi, le CAC 40 gagne 0,55% à 7 320,84 points et l'Eurostoxx 50 0,37% à 4 876,00 points. Les taux longs continuent de monter : le rendement du 10 ans allemand gagne 8,1 points de base 2,404%.

