Les Bourses européennes devraient saluer la décision de la Fed

(AOF) - Si les marchés américains ont soufflé le chaud et le froid après la décision de la Fed hier, les indices européens devraient réagir positivement à l'assouplissement monétaire de 50 points de base. Deux nouvelles baisses des taux d'intérêt de 25 points de base chacune sont attendues d'ici la fin de l'année. La Banque d'Angleterre fera connaitre sa décision de politique monétaire à 13 heures, mais aucune baisse des taux n'est attendue. La Banque du Japon sera à la manoeuvre, vendredi. Les taux longs sont en légère hausse ce matin.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Viridien

Viridien s'est vu attribuer un programme complet de télédétection par Minerals Development Oman, la principale entité minière du Sultanat d'Oman, afin d'identifier, de cartographier et de hiérarchiser le potentiel de prospectivité des minéralisations dans sept concessions d'Oman, couvrant une superficie totale de 16 000 kilomètres carrés. " Notre objectif est de favoriser une prise de décision plus efficace et précise pour les opérateurs miniers tout au long du cycle de vie de l'exploitation ", a déclaré Peter Whiting, vice-président exécutif, Géosciences, chez Viridien.

Solutions30

Solutions30 a essuyé une perte nette, part du groupe, de 5,9 millions d’euros au premier semestre contre une perte de 14,4 millions d’euros, un an auparavant. L’Ebitda ajusté a progressé de 37,4% à 37,7 millions d’euros, avec une progression dans chacune des trois zones géographiques. La marge d’Ebitda ajusté s’est améliorée de 200 points de base à 7,3%. Le chiffre d’affaires a reculé de 0,3% à 517,4 millions d’euros. Il recule de 0,7% en données comparables.

LNA Santé

LNA Santé affiche au 1er semestre un Ebitda consolidé de 75,0 millions d’euros, soit une hausse de 2,2% qui fait ressortir une marge de 19,3% " en léger tassement de 0,9 point par rapport à la même période de l’exercice précédent ". Le groupe d’établissements de soins affiche un chiffre d’affaires exploitation de 386,3 millions d'euros en croissance de 8,2% en publié. Pour 2024, l’entreprise confirme sa prévision d’activité en visant une croissance organique proche de 6,5% en publié et de 5% en corrigé, pour un chiffre d’affaires exploitation supérieur à 780 millions d'euros.

Aubay

Le résultat net part du groupe d’Aubay est quasiment stable à 16,9 millions d’euros au premier semestre contre 17 millions d’euros au premier semestre 2023. La marge opérationnelle d'activité a reculé de 80 points de base à 8,1%. L’entreprise de services du numérique souligne qu’elle " a été principalement impactée par un effet de calendrier défavorable ". " Ce recul devrait d’ailleurs être compensé au second semestre à la faveur d’une saisonnalité plus favorable ", a ajouté Aubay. Le chiffre d’affaires a reculé de 0,9% à 272,265 millions d’euros.

Les chiffres macroéconomiques

La décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre se connue à 13 heures.

Aux Etats-Unis, l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie en septembre et les inscriptions hebdomadaires au chômage seront dévoilés à 14h30 et les ventes de logements anciens en août à 16 heures. L'évolution hebdomadaire des stocks de gaz sera publiée à 16h30.

Ce matin, l'euro gagne 0,15% à 1,1133 dollar.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont fléchi après leur rebond d'hier, à quelques heures de la décision de politique monétaire de la Fed. En fin de semaine, la banque d'Angleterre et la banque du Japon livreront leur verdict. L'inflation en aout a été conforme aux attentes en zone euro et Outre-Manche. Côté valeurs, Unibail Rodamco Westfield poursuit son désendettement avec de nouvelles cessions d'actifs, tandis que Carmat a chuté à l'annonce d'une augmentation de capital. Le CAC 40 a perdu 0,57% à 7444,90 points tandis que l’EuroStoxx 50 a reculé de 0,46% à 4838,41 points.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont terminé en léger repli à la suite de la décision de la Fed de réduire son principal taux directeur de 50 points de base à 4,75%-5%. Elle a mis fin à un cycle de onze hausses. Après avoir initialement réagi favorablement - le S&P 500 et le Dow Jones ont inscrit des plus hauts historiques en séance - les investisseurs ont marqué leur déception à propos du ton prudent de Jerome Powell au sujet de nouvelles baisse des taux. L'indice Dow Jones a clôturé en repli de 0,25% à 41503,10 points et le Nasdaq Composite a cédé 0,31% à 17573,30 points. Les taux longs se sont tendus