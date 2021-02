Les Bourses européennes démarrent la semaine sur les chapeaux de roues

(AOF) - Malgré la fermeture des marchés actions américains (« Presidents Day ») et chinois (Nouvel An lunaire), les Bourses européennes ont signé un début de semaine tonitruant. Ainsi, le CAC 40 a gagné 1,45% à 5 786,25 points et l'EuroStoxx 50 s'est adjugé 1,17% à 3 738,69 points. Les investisseurs ont été galvanisés par les nouveaux records décrochés vendredi à Wall Street, ainsi que par la clôture du Nikkei au-dessus du seuil symbolique des 30 000 points pour la première fois depuis 1990.

Plus globalement, le contexte est favorable aux actifs risqués grâce à l'adoption prochaine d'un vaste plan de relance de 1 900 milliards de dollars aux Etats-Unis, aux politiques ultra-accommodantes mises en place par les grandes banques mondiales et à l'accélération des campagnes de vaccination anti-Covid.

Cette tendance favorable n'a pas été remise en cause par un repli plus marqué que prévu de la production industrielle en zone euro. Elle a baissé de 1,6% en décembre 2020 sur un mois, là où les économistes anticipaient un recul plus modéré de 1%.

Cette semaine, les investisseurs prendront également connaissance avec intérêt du Zew allemand (mardi), du compte rendu de la dernière réunion de la Fed (mercredi) et des indices PMI Composite préliminaires de février (vendredi).

Au chapitre des valeurs, Vivendi (+19,62%) a brillé aujourd'hui alors que le groupe entend distribuer 60 % du capital d'UMG à ses actionnaires et coter le numéro un mondial de la musique d'ici fin 2021.

Pour leur part, les " bancaires " ont profité de la hausse des rendements obligataires en Europe, à l'image de Société Générale (+6,46%), BNP Paribas (+2,30%) et Crédit Agricole (+2,02%).

En revanche, Unibail-Rodamco-Westfield (-1,61%) a pâti d'une dégradation de la part de la part d'HSBC. Enfin, Alstom (-2,71%) reste sous pression en raison de son différend avec le groupement RATP-SNCF Voyageurs concernant les conditions du méga-contrat de 2,56 milliards d'euros visant à équiper le RER B de 146 nouvelles rames à compter de la fin 2025.