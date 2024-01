Les Bourses européennes démarrent 2024 sur une bonne note

(AOF) - Les indices européens s'affichent dans le vert pour la toute première séance de l'année 2024. Les investisseurs ont pris connaissance dans la matinée des indices PMI manufacturiers. En France, il s’est replié de 42,9 à 42,1 en décembre, soit son plus faible niveau depuis mai 2020. En Allemagne, il est ressorti quasiment en ligne avec les attentes. Coté valeurs, Danone avance en Bourse après avoir vendu ses activités de produits laitiers biologiques aux Etats-Unis. Vers 12h, le CAC 40 gagne 0,17% à 7556,27 points et l'EuroStoxx 50 progresse de 0,20% à 4530,62 points.

En Europe, ASML cède 1,23% à 673,30 euros à la Bourse d'Amsterdam. L'équipementier pour le secteur des semi-conducteurs a annoncé que le gouvernement néerlandais avait révoqué partiellement sa licence d'exportation pour l'envoi de certains équipements de fabrication de puces électroniques vers la Chine. Une annonce qui intervient dans un contexte de restrictions à l'exportation imposées par les États-Unis. La firme néerlandaise a déclaré que les expéditions comprenaient certains systèmes de lithographie.

Géant agroalimentaire français, Danone (+0,85% à 59,18 euros) annonce ce mardi la signature d'un accord pour vendre ses activités de produits laitiers biologiques aux Etats-Unis à Platinum Equity, une société d'investissement basée outre-Atlantique. Cette cession s'inscrit dans la revue de portefeuille et le programme de rotation d'actifs annoncés en mars 2022 dans le cadre de la stratégie Renew Danone. Le montant de cette opération n'a pas été divulgué. Danone conservera une participation minoritaire non-consolidée dans l'actif.

Christophe Perillat, directeur général de Valeo (+3,20% à 14,36 euros), nomme Edouard de Pirey en tant que directeur financier de l'équipementier automobile. Il succède ainsi à Robert Charvier qui, après une carrière de 24 ans dans le groupe, fait valoir ses droits à la retraite à compter du 29 mars 2024. Jusqu'à son départ, Robert Charvier accompagnera la transition en tant que conseiller de la direction générale.

Les chiffres macroéconomiques

L'indice des directeurs d'achat pour l'industrie manufacturière française, produit par S&P Global, s'est replié de 42,9 à 42,1 en décembre, soit son plus faible niveau depuis mai 2020. Il était attendu à 42. Il signale ainsi une forte détérioration de la conjoncture du secteur manufacturier français, et une accélération de la contraction par rapport à novembre. Selon les données sectorielles, l'activité a fortement reculé dans les secteurs des biens intermédiaires et des biens d'équipement, la baisse enregistrée dans celui des biens de consommation ayant été nettement moins prononcée.

L'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière de la zone euro, produit par S&P Global, s'est contracté passant de 44,4 contre 44,2 en novembre. Il s'est ainsi de nouveau établi très nettement en-dessous de la barre des 50, qui sépare la croissance de la contraction, signalant une nouvelle détérioration de la conjoncture industrielle de la région.

L'indice des directeurs d'achat pour l'industrie manufacturière allemande s'est amélioré pour le cinquième mois consécutif en décembre, passant à 43,3 contre 42,6 en novembre. Il est quasiment en ligne avec les attentes : 43,1.

Aux Etats-Unis, l'indice des directeurs d'achat pour le secteur manufacturier en décembre sera communiqué à 15h45. Les dépenses de construction en novembre seront dévoilées à 16h00.

A la mi-séance, l'euro fléchit de 0,45% à 1,1006 dollar.