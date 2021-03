Les Bourses européennes débutent la semaine du bon pied, malgré l'affaire Archegos

Au chapitre des valeurs, les " bancaires " étaient sous pression, à l'image de Société Générale (-2,41%) et BNP Paribas (-1,94%) qui ont fermé la marche du CAC 40. De son côté, Credit Suisse a lâché 14,35%.

Concernant l'agenda statistique, il n'a pas influé sur le cours de la séance. Et pour cause : il était vierge.

Cela a permis aux indices de résister aux turbulences observées au sein du secteur bancaire. La liquidation d'un important hedge fund américain (Archegos Capital Management, selon des informations de presse) a conduit Nomura et Credit Suisse à lancer un profit warning. Les investisseurs se sont alors demandés si d'autres banques pourraient suivre...

Sur les places du Vieux Continent, les investisseurs on été rassurés par le succès de la campagne vaccinale aux Etats-Unis et par la reprise du trafic sur le canal de Suez après quasiment une semaine de blocage.

(AOF) - Les Bourses européennes ont débuté la semaine du bon pied, malgré un secteur bancaire sous pression. Ainsi, le CAC 40 a gagné 0,45 % à 6 015,51 points et l'EuroStoxx50 a avancé de 0,50 % à 3 886,20 points. A Wall Street, la tendance était à la consolidation en fin d'après-midi après la belle séance de vendredi : le Dow Jones recule de 0,24 % et le Nasdaq Composite abandonne 0,97%.

