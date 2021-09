Les Bourses européennes débutent la semaine dans le vert

En revanche, le luxe était de nouveau dans le rouge, comme l'illustrent les replis d'Hermès (-3,53%), Kering (-1,81%) et LVMH (-0,84%). Enfin, Plastic Omnium (-3,49%) a pâti de l'abaissement de ses objectifs annuels sur fond de pénurie mondiale de semi-conducteurs.

Au chapitre des valeurs, les " pétrolières " ont profité de la bonne orientation des cours du pétrole, à l'image de TotalEnergies (+3,44%), TechnipFMC (+6,51%) et CGG (+5,66%). En parallèle, les valeurs particulièrement malmenées par la crise du Covid-19 ont également repris du poil de la bête à l'image d'Unibail-Rodamco-Westfield (+6,62%), Safran (+3,27%) et ADP (+6,20%).

Côté statistique, les commandes de biens durables ont progressé de 1,8% en août sur un mois aux Etats-Unis. C'est bien au-delà des attentes du consensus Briefing.com (+0,6%) et du chiffre de juillet (+0,5%). Cependant, hors transports, elles n'ont augmenté que de 0,2%, après +0,8% en juillet et alors que le consensus visait +0,6%.

S'agissant du dossier Evergrande, le géant chinois de l'immobilier bénéficie de 30 jours de grâce pour honorer le paiement d'un coupon de 83,5 millions de dollars. Si l'incertitude se poursuit concernant un possible défaut de paiement, les marchés pensent néanmoins que Pékin fera tout pour éviter une déstabilisation de son système financier.

Les investisseurs ont été globalement rassurés par le résultat des élections fédérales allemandes, remportées sur le fil par le Parti social-démocrate (SPD). Il va désormais falloir constituer une majorité du fait de l'émiettement des suffrages. " Les négociations de coalition ne devraient pas être au centre de l'attention des marchés financiers, car dans tous les cas, l'un des anciens partis au pouvoir sera le nouveau leader de la coalition ", estime Dr. Reto Cueni, Chief Economist chez Vontobel AM.

(AOF) - Les Bourses européennes ont débuté la semaine dans le vert. Au son de la cloche, le CAC 40 a ainsi gagné 0,19% à 6 650,91 points et l’EuroStoxx 50 s'est adjugé 0,30% à 4 170,91 points. A Wall Street, la tendance se montre moins uniforme en fin d’après-midi : si le Dow Jones s’adjuge 0,40%, le Nasdaq Composite abandonne 0,69%.

