Les Bourses européennes débutent la semaine dans le rouge, le Covid pèse

(AOF) - Les Bourses européennes ont débuté la semaine en territoire négatif, dans un contexte marqué par une nouvelle flambée de contaminations au Covid. Ainsi, le CAC 40 s'est effrité de 0,10% à 7 105 points tandis que l’EuroStoxx 50 a cédé 0,17% à 4 349 points. La tendance est plus favorable à Wall Street en fin d’après-midi : le Dow Jones et le S&P 500 gagnent respectivement 0,84% et 0,68%.

Les places financières du Vieux Continent ont débuté la séance dans le vert avant de basculer dans le rouge en milieu de journée, dans le sillage des propos d'Angela Merkel.

La chancelière allemande a estimé que les mesures actuellement en place pour endiguer l'épidémie de Covid n'étaient pas suffisantes et jugé que le pays était confrontée à une situation " hautement dramatique ".

Ceci étant, la reconduction de Jerome Powell à la tête de la Fed a réjoui la place de Wall Street dans l'après-midi. Les indices européens ont profité de cette bonne dynamique pour retrouver des couleurs. Cet effet "boost" s'est toutefois dissipé en fin de journée.

Sur le front des statistiques, le bilan du jour est mitigé. Dans la zone euro, l'indice de confiance des consommateurs en zone euro s'est dégradé plus que prévu en novembre (-6,8 contre -5,5 attendu). Aux Etats-Unis cependant, les ventes de logements anciens ont dépassé les attentes en octobre (6,34 millions contre 6,20 millions escompté).

Au chapitre des valeurs, Vivendi (+1,95%) a bénéficié du bond de Télécom Italia (+31,05%) qui a reçu une offre de rachat de la part de KKR. Le secteur bancaire s'est également distingué grâce à la remontée des rendements obligataires dans sillage de la reconduction de Jerome Powell. Crédit Agricole, BNP Paribas et Société Générale ont gagné respectivement 1,96%, 1,59% et 1,42%.

En revanche, L'Oréal (-1,80%) a pâti d'une dégradation de Morgan Stanley et Hermes (-1,91%) a subi des prises de bénéfices après plusieurs séances fastes.