Les Bourses européennes débutent l'année dans le vert, mais les inquiétudes demeurent

(AOF) - Les marchés actions européens ont débuté l'année 2021 en hausse ce lundi. Ainsi, le CAC 40 s'est adjugé 0,68% à 5 588,96 points et l'EuroStoxx 50 a pris 0,39% à 3 566,58 points. Ces indices terminent toutefois loin de leurs plus hauts du jour, suite au décrochage de Wall Street durant l'après-midi : le Dow Jones et le Nasdaq Composite perdent 1,79% et 1,42%, vers 17h45.

La prudence a fait son grand retour Outre-Atlantique alors que les électeurs de Géorgie doivent élire deux sénateurs demain. L'issue du scrutin pourrait influer la capacité de Joe Biden, le futur président américain, à faire passer ses réformes au Congrès.

Le reconfinement annoncé dans l'après-midi en Ecosse, ainsi que le durcissement des mesures de restrictions prises dans le monde pour endiguer la deuxième vague de Covid-19, ont également pesé. Boris Johnson devrait d'ailleurs annoncer de nouvelles mesures de restriction ce soir.

Les Bourses du Vieux Continent ont toutefois été soutenues par le déroulement des campagnes de vaccination anti-Covid et l'accélération de la croissance du secteur manufacturier en zone euro à la fin de l'année 2020. L'indice PMI d'IHS Markit est ainsi finalement ressorti à 55,2 au mois de décembre 2020, contre 55,5 en estimation flash et après 53,8 en novembre.

Aux Etats-Unis, ce même indice s'est établi à 57,1 en décembre 2020, contre 56,5 lors d'une précédente estimation, et après 56,7 en novembre.

Côté valeurs, PSA (+1,70%) et Fiat Chrysler (+1,57%) peuvent sabrer le champagne, puisque les actionnaires des deux constructeurs automobiles ont largement approuvé lundi le projet de fusion. De son côté, Airbus a grappillé 0,12 % alors que la presse américaine pense qu'environ 560 avions ont été livrés en 2020.

En revanche, Lagardère a reculé de près de 5% malgré l'obtention d'un prêt garanti par l'État de 465 millions d'euros.