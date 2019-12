Les Bourses européennes de nouveau affectées par les tensions commerciales

(AOF) - Les marchés actions européens ont achevé la séance dans le rouge mardi, sur fond de tensions renouvelées sur le dossier du commerce international. Le CAC 40 a perdu 1,03% à 5 727,22 points et l'Eurostoxx 50 a reculé de 0,43% à 3 610,99 points. A Wall Street, la tendance est également à la baisse en fin d'après-midi : le Dow Jones et le Nasdaq Composite abandonnent respectivement 1,39% et 1,10%.

Comme souvent, ce contexte tendu a résulté des déclarations tonitruantes de Donald Trump. Le président américain a dit ne pas avoir de date butoir s'agissant de la conclusion d'un accord commercial avec la Chine et laissé entendre que ce dernier pourrait être repoussé après les élections présidentielles américaines de novembre 2020.

En parallèle, Washington a menacé d'instaurer 2,4 milliards de dollars de droits de douane sur des produits français en représailles à la taxe française sur les géants américains du numérique. Le champagne, les sacs à main, les fromages, les porcelaines et des produits de beauté sont notamment dans le viseur des autorités américaines. Dans l'après-midi, Donald Trump et Emmanuel Macron ont dit pouvoir surmonter ce différend.

Cela n'a pas empêché Hermès (-2,53%), Kering (-1,87%) et LVMH (-1,48%) de figurer parmi les principales baisses du CAC 40. De son côté, Airbus (-4,41%) était toujours sous pression en raison de son bras de fer avec les Etats-Unis devant l'OMC et des tensions commerciales.

A l'inverse, Engie (+1%) a été soutenu par la spéculation concernant un potentiel départ d'Isabelle Kocher tandis que Pernod Ricard (+0,28%) a profité de son statut de valeur défensive.