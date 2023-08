Les bourses européennes dans le rouge malgré Nvidia

Les investisseurs se tournent désormais vers Jackson Hole aux Etats-Unis où s'est ouvert ce jeudi le symposium de la Réserve fédérale. Ils surveilleront notamment l'intervention vendredi du président de la Fed, Jerome Powell. En attendant, le rendement des Treasuries à dix ans gagne un peu plus de 2 points de base à 4,218%.

Coté statistiques, en août 2023, le climat des affaires en France s'assombrit. À 99, l'indicateur qui le synthétise perd un point. Il passe ainsi juste au-dessous de sa moyenne de longue période (100), au plus bas depuis avril 2021. Ce recul s'explique notamment par la détérioration de la situation conjoncturelle dans l'industrie manufacturière et les services.

Outre les valeurs tech, Air Liquide a figuré parmi les plus fortes hausses du CAC 40. Sa progression fait suite à la publication d'une note de Berenberg qui a relevé à l'Achat sa recommandation sur le titre du groupe industriel tout en remontant son objectif de cours de 165 à 178 euros.

Pourtant, les indices en Europe avaient poursuivi leur mouvement haussier jusqu'au milieu d'après-midi grâce au secteur technologique, qui a profité des bons résultats de Nvidia. La société américaine a dévoilé hier après-bourse des profits et des perspectives bien supérieurs aux attentes, accompagnés d'un nouveau plan de rachat d'actions de 25 milliards de dollars. Ces résultats entrainent vers le haut les titres de Microsoft, Apple et Meta.

(AOF) - Les marchés actions européens ont clôturé en baisse l'avant dernière séance de la semaine. Le CAC 40 a perdu 0,44% à 7 214,46 points tandis que l'EuroStoxx50 s'est replié de 0,73% à 4 235,73 points. A Wall Street, les indices évoluent aussi dans le rouge avec un Dow Jones en recul de 0,45% et un Nasdaq Composite en repli de 1,22% vers 17h30.

