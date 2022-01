Les Bourses européennes dans le rouge, les « minutes » de la Fed ont pesé information fournie par AOF • 06/01/2022 à 17:42



(AOF) - Après un début d’année sans faute, les Bourses européennes ont accusé le coup ce jeudi, alors que les « minutes » de la Réserve fédérale ont refroidi l'optimisme des investisseurs. Au son de la cloche, le CAC 40 a perdu 1,72% à 7 249,66 points et l’EuroStoxx 50 a abandonné -1,53 % à 4 325 points. A Wall Street, la tendance était plus mitigée, les marchés actions américains ayant déjà encaissé le choc la veille. En fin d’après-midi, le Dow Jones s’effrite de 0,31%, tandis que le Nasdaq Composite grappille 0,16 %.



Lors de sa réunion de décembre, le comité de politique monétaire de la Fed a tenu des discussions à la tonalité plus " faucon " qu'attendu, faisant redouter une normalisation monétaire accélérée pour contrer une inflation persistante.



Cette thématique a également été nourrie par les statistiques dévoilées aujourd'hui sur le Vieux Continent. Dans la zone euro, les prix à la production industrielle ont en effet bondi de 23,7% en novembre 2021 en rythme annuel, alors que le consensus escomptait 22,9 %.



En Allemagne, si l'inflation IPCH a ralenti en décembre 2021 en rythme annuel, elle demeure à un niveau élevé (5,7%).



Outre-Atlantique, les indicateurs du jour n'ont pas servi de catalyseurs pour redynamiser les indices. Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont été plus nombreuses que prévu (207 000 contre un consensus de 197 000) et l'ISM a montré que la croissance de l'activité avait ralenti plus que prévu dans le secteur des services en décembre (l'indice est ressorti à 62 contre 69,1 en novembre et un consensus de 66,9).



Au chapitre des valeurs, Carrefour (+6,29%) a de nouveau été portée par les spéculations concernant un rapprochement avec Auchan. De son côté, Société Générale (+1,86%) a profité de l'annonce par sa filiale ALD (+8,35%) d'un projet de rachat de LeasePlan pour 4,9 milliards d'euros.



A l'inverse, Airbus a perdu 1,46% alors Qatars Airways réclame une indemnité de plusieurs centaines de millions de dollars sur le dossier des A350 présentant des traces d'usure. Enfin, Coface a lâché plus de 10% suite à la cession par Natixis de l'intégralité de sa participation.