Les Bourses européennes dans le rouge, entre craintes de récession et Jerome Powell

(AOF) - Les marchés européens ont fini en repli, mais ont réduit leurs pertes par rapport au plus bas du jour. L’indice CAC 40 a clôturé en recul de 0,81% à 5 916,63 points après être tombé jusqu’à 5 834,46 points ce matin. L’EuroStoxx50 a cédé 0,77% à 3 467,21 points. A Wall Street, la tendance était plus favorable, avec un indice Dow Jones en progression de 0,43% vers 17h30.

Les marchés européens sont retombés lourdement à l'ouverture, lestés par leurs segments les plus cycliques. Les économistes sont de plus en plus nombreux à anticiper une récession du fait du resserrement des politiques monétaires destinés à juguler l'inflation. Shamik Dhar, économiste en chef chez BNY Mellon IM évalue ainsi à 50% la probabilité d'une récession en Europe au second semestre contre moins de 5% en temps ordinaire.

Les bonnes nouvelles sont venues des Etats-Unis sous la forme d'une audition de Jerome Powell devant le Congrès, qui n'a pas réservé de mauvaise surprise.

" Nous sommes très attentifs aux risques d'inflation et déterminés à prendre les mesures nécessaires pour rétablir la stabilité des prix " a déclaré le président de la Fed. Le comité de politique monétaire prendra ses décisions " réunion après réunion ". Le rythme de relèvement des taux " continuera à dépendre des dernières données et de l'évolution des perspectives économiques " a ajouté Jerome Powell. Pour le président de la Fed, " l'économie américaine est très forte et bien positionnée pour faire face à un resserrement de la politique monétaire ".

Les craintes sur les perspectives de croissance ont pesé sur les valeurs les plus dépendantes de la bonne santé de l'économie, dont celles liées aux matières premières. ArcelorMittal et TotalEnergies ont ainsi terminé parmi les principaux replis du CAC 40.

Les investisseurs ont favorisé les valeurs refuges, dont Orange et Sanofi, mais aussi les valeurs technologiques. Worldline et Capgemini ont clôturé en tête de l'indice CAC 40 grâce à la détente sur le marché des taux longs. Le rendement du 10 ans américain perdait 14 points de base vers 17h30 du fait du caractère désinflationniste de la chute de près de 5% des cours du pétrole et des inquiétudes sur la conjoncture.