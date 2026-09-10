Les Bourses européennes dans l'expectative des propos de Christine Lagarde

Les Bourses européennes évoluent globalement en légère baisse ce jeudi à la mi-séance, la prudence prévalant alors que tous les regards doivent se tourner en début d'après-midi vers la BCE, qui devrait annoncer un tour de vis sur ses taux, et surtout vers le discours de sa présidente, Christine Lagarde.

En toute fin de matinée, si le CAC 40 parisien grappille 0,1% vers 8 167 points, l'Euro Stoxx 50 cède 0,2%, à l'instar du DAX de Francfort ou du SMI de Zurich, tandis que le FTSE de Londres perd 0,4% et l'AEX d'Amsterdam recule de 0,3%.

Une hausse des taux directeurs largement anticipée

"La Banque centrale européenne (BCE) devrait relever son taux de dépôt de 25 points de base, à 2,50%, ce jeudi", pronostique Kevin Thozet, membre du comité d'investissement de Carmignac, à l'image de l'ensemble des professionnels des marchés et des économistes.

"L'inflation reste au-dessus de 3%, l'inflation sous-jacente demeure supérieure à la cible, et les nouvelles tensions sur l'énergie comme sur les chaînes d'approvisionnement maintiennent un biais haussier sur les prix", met-il en avant, ajoutant que la BCE craint les effets de second tour.

Selon Kevin Thozet, l'institution de Francfort serait d'autant plus prompte à relever ses taux que l'économie de la zone euro a surpris par sa résilience : ni le choc iranien ni le choc industriel chinois n'ont, pour l'instant, provoqué le ralentissement que beaucoup redoutaient.

Il estime d'ailleurs que les prévisions de croissance dans la zone euro devraient être légèrement relevées, à 0,9% en 2026 et 1,4% en 2027, tandis que l'inflation est attendue "un peu plus favorable à court terme, autour de 2,9% en 2026, mais plus persistante ensuite sous l'effet des prix du gaz plus élevés".

Christine Lagarde attendue au tournant

Si un tour de vis de la BCE sur ses taux directeurs cet après-midi ne fait guère de doute aux yeux des marchés, "l'enjeu principal résidera dans le message envoyé par Christine Lagarde", selon Emmanuel Auboyneau, gérant associé chez Amplegest.

"Même si la croissance économique ne figure pas dans les prérogatives de la BCE, contrairement à celles de la Fed, Christine Lagarde ne pourra ignorer la faiblesse de l'activité en Europe, particulièrement en Allemagne et en France", estime-t-il.

"Une politique monétaire trop restrictive précipiterait l'Europe dans la récession. Nous pensons donc qu'elle tiendra un discours prudent, en espérant une amélioration géopolitique prochaine de nature à faire baisser les prix du pétrole", anticipe le professionnel.

"Les marchés obligataires ont déjà entraîné un resserrement significatif des conditions financières dans l'économie. Il sera donc intéressant d'entendre les commentaires de la BCE sur cette évolution", pointe, de son côté, David Zahn, responsable de la gestion obligataire européenne chez Franklin Templeton.

Outre ce rendez-vous phare de la semaine, l'après-midi verra paraître de nombreuses statistiques américaines, dont les inscriptions hebdomadaires au chômage, ainsi que l'indice des prix à la production et les ventes de logements anciens pour le mois d'août.

Les valeurs en mouvement en Europe

Dans l'actualité des valeurs, Ayvens prend 3,7% et figure dans le haut du SBF 120 : le groupe français spécialisé dans la location de voitures bénéficie du soutien d'Oddo BHF, qui relève son opinion de "neutre" à "surperformance".

Autre valeur bien orientée à Paris, Eramet gagne 3,4%, le groupe minier et métallurgique ayant repris ses activités en Indonésie après quatre mois d'arrêt pour maintenance et l'obtention des autorisations réglementaires.

D'Ieteren Group avance de 3,7% à Bruxelles, progressant après la publication d'un bénéfice semestriel en hausse et la nomination d'Eric Machiels au poste de CEO à compter de décembre. L'IPO de sa filiale Belron est en outre de retour parmi les rumeurs de marché.

À Londres, Associated British Foods lâche 11% dans le sillage de la publication de ses résultats. Malgré l'annonce de l'ouverture du premier magasin Primark en Arabie saoudite, les investisseurs restent inquiets quant aux perspectives pour 2027.