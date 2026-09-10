Les Bourses européennes dans l'expectative avant la BCE

Les principales Bourses européennes devraient ouvrir sur une note prudente jeudi à quelques heures des décisions de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE), qui devrait enclencher une nouvelle étape de son cycle de resserrement monétaire alors que les rendements obligataires poursuivent leur remontée.

D'après les contrats à terme, le CAC 40 parisien est attendu parfaitement stable à l'ouverture, le DAX à Francfort pourrait grignoter 0,1% et le FTSE à Londres céderait autour de 0,1%. L'Euro STOXX 50 devrait quant à lui gagner près de 0,2% dans les premiers échanges.

Du fait de l'envolée des prix du pétrole, qui a vu le Brent franchir de nouveau la barre des 100 dollars hier, une première depuis le mois de juillet, les marchés d'actions européens avaient clôturé en forte baisse mercredi. Le CAC 40 avait perdu 1,9% tandis que le FTSE 100 et le DAX reculaient de respectivement 1,4% et 1,7%.

Les regards vont désormais se tourner vers Berlin, où la BCE tient exceptionnellement sa réunion dans les locaux de la Bundesbank aujourd'hui. L'institution devrait relever son taux de dépôt de 25 points de base pour le porter à 2,50% du fait de la persistance de l'inflation et de la résilience de l'activité en zone euro.

Le rendez-vous est fixé à 14h15 pour ce qui concerne le communiqué de l'autorité centrale, qui sera suivi 15 minutes plus tard par la traditionnelle conférence de presse de sa présidente Christine Lagarde.

A en croire les analystes, celle-ci devrait conserver un ton résolument ferme, notamment au regard de la récente progression des prix du pétrole et du gaz, qui accroît le risque d'effets de second tour sur l'inflation.

"Plus les perturbations dans le détroit d'Ormuz maintiendront les prix de l'énergie à des niveaux élevés, plus la probabilité d'un relèvement supplémentaire de 25 points de base en décembre 2026 augmentera", prévient Nadia Gharbi, économiste senior chez Pictet Wealth Management.

Si les annonces de la BCE ont été largement anticipées et ne devraient pas provoquer de gros remous sur les marchés, elles constituent néanmoins une étape importante de l'évolution de la politique de la BCE et devraient concourir à renforcer la tendance à la hausse des rendements obligataires amorcée il y a maintenant plus de deux mois.

Les rendements obligataires toujours sous tension

Pour l'heure, les dégagements se poursuivent sur le marché obligataire en attendant les décisions de la BCE: celui du Bund allemand à dix ans, référence pour la zone euro, se tend de 8 points de base sur les Bunds à 3,44%, un sommet depuis 2011, et de 12 points à 4,34% sur les OAT françaises.

Le "spread" OAT/Bund franchit au passage le cap des 90 points, soit le pire écart observé depuis la dissolution de juin 2024.

Côté américain, le rendement à dix ans est en hausse de 3,1 points de base à 4,8370%, un nouveau pic depuis quasiment trois ans.

Scott Bessent, le secrétaire au Trésor, a pourtant annoncé qu'il allait tripler la taille habituelle de ses rachats d'obligations à long terme, avec une opération pouvant atteindre six milliards de dollars sur les maturités comprises entre dix et vingt ans afin d'améliorer la liquidité d'un marché sous pression.

"C'est toutefois inférieur à ce que certains observateurs espéraient", font valoir les analystes de Deutsche Bank.

A Wall Street, la Bourse de New York s'est repliée mercredi, pénalisée par la poursuite de la hausse du pétrole et des rendements obligataires, alors que l'escalade entre les Etats-Unis et l'Iran continue d'alimenter les inquiétudes sur l'inflation. A la clôture, le Dow Jones perdait 0,8%, le S&P 500 cédait 0,5% et le Nasdaq 100 autour de 0,3%.

En Asie, la Bourse de Tokyo reculait de 0,1%, tandis que l'indice CSI 300 des grandes valeurs de Chine continentale se contractait d'environ 0,5%.

Le marché pétrolier se stabilise au lendemain du franchissement par le baril de Brent du seuil des 100 dollars, ce dernier se traitant autour de 100,5 dollars (-0,7%) tandis que le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) recule de 0,5% à 95,6 dollars.

La séance sur les marchés américains sera animée entre autres par la parution des stocks hebdomadaires de brut, qui sera précédée par les chiffres des inscriptions hebdomadaires au chômage, des prix à la production et des ventes de logements existants.