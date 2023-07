Les bourses européennes continuent de reprendre du terrain avant l'inflation américaine

Les Bourses européennes montent pour la quatrième séance consécutive mercredi et tentent de combler leurs importantes pertes de la semaine dernière, mais la publication de l'inflation aux Etats-Unis pourrait remettre en cause la tendance.

En Europe, Paris gagnait 0,74% vers 10H35 GMT, Francfort 0,86%, Londres 1,13% et Milan 1,00%.

Wall Street se dirigeait vers une ouverture en légère hausse selon les contrats à termes, entre +0,1% et +0,2% pour les trois principaux indices.

Mais la tendance demeure précaire avant la publication de l'indice des prix à la consommation (CPI) aux Etats-Unis pour juin. L'indicateur sera publié à 12H30 GMT (14H30 à Paris), et est attendu +3,1% sur douze mois contre 4% en mai, un ralentissement conséquent.

Si ce ralentissement était vérifié, il "renforcerait ainsi l'espoir d'une fin prochaine de l'actuelle campagne de resserrement monétaire de la Réserve fédérale. Les investisseurs croient déjà à cette rumeur, avec un appétit accru pour les actifs plus risqués en Europe et aux Etats-Unis" cette semaine, selon Pierre Veyret, analyste d'Activ Trade.

Si les marchés anticipent que la Fed relèvera d'un quart de point son taux directeur à l'issue de sa prochaine réunion le 26 juillet, après une pause en juin, ils sont indécis sur ce que l'institution monétaire américaine fera ensuite.

Les investisseurs regarderont aussi la tendance sur l'inflation sous-jacente, qui exclut les prix plus volatils de l'alimentation et de l'énergie, et dont la persistance les inquiète.

Au Japon, les spéculations quant à un éventuel ajustement de la politique monétaire de la Banque du Japon (BoJ) ont aussi agité le marché. La Bourse de Tokyo, avec de nombreuses entreprises tournées vers l'exportation, a reculé de 0,81%, tombant sous les 32.000 points pour la première fois en plus d'un mois, pénalisée par la remontée du yen.

La Banque centrale du Japon a maintenu jusqu'à présent une politique monétaire ultra-accommodante, à l'inverse des grandes banques centrales occidentales, ce qui a considérablement affaibli la devise nippone face au dollar et à l'euro depuis l'an dernier.

Vers 07H30 GMT, le dollar faiblissait à 139,63 yens (-0,52%).

Infineon et au-delà

Le secteur des semi-conducteurs européens profitaient largement d'une appréciation positive par Jefferies dans une note.

Infineon prenait 3,17% à Francfort, SMTmicroelectronics 3,88% et Soitec 5,17% à Paris, ASM International 4,40% à Amsterdam.

Swiss Re trouve son patron

Le réassureur helvétique Swiss Re a annoncé mercredi avoir proposé de confier le poste de président à Jacques de Vaucleroy, qui assure l'intérim depuis le départ fin avril de son prédécesseur Sergio Ermotti, parti reprendre la direction d'UBS.

En Bourse, l'action gagnait 0,96%.

Du côté du pétrole

Les prix du pétrole se stabilisaient sans passer le seuil symbolique de 80 dollars le baril pour le Brent, le marché se focalisant sur l'offre réduite avant l'inflation aux Etats-Unis.

Les prix ont "augmenté de plus de 10% au cours des deux dernières semaines", soulignent les analystes de la Deutsche Bank. Mardi, le Brent a terminé au plus haut en clôture depuis fin avril, et le WTI depuis plus de deux mois.

Vers 10H25 GMT, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en septembre prenait 0,05% à 79,44 dollars et son équivalent américain, le West Texas Intermediate (WTI), avec échéance en août, 0,15% à 74,94 dollars.

Le bitcoin gagnait 0,38% à 30.700 dollars.