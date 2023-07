Les Bourses européennes continuent de monter après l'inflation américaine

Les Bourses européennes sont en hausse jeudi, toujours portées par le ralentissement de l'inflation aux Etats-Unis qui les pousse à espérer que la banque centrale américaine (Fed) adopte une politique monétaire moins restrictive.

Les indices boursiers européens évoluaient en hausse vers 11H30 GMT: Paris gagnait 0,79%, Londres 0,48% et Francfort 0,57%.

En Asie, après sept séances de baisse ou de gains minimes, les indices boursiers chinois et japonais ont rebondi, en particulier Hong Kong qui a clôturé en forte hausse de 2,60% et ce, malgré le fort repli des exportations chinoises pour un deuxième mois d'affilée en juin.

Dans le détail, les exportations de la Chine, secteur clef de son économie, ont dévissé de 12,6% sur un an. Des analystes sondés par l'agence Bloomberg s'attendaient à une chute moins prononcée, de seulement 10%.

De l'autre côté du Pacifique, aux Etats-Unis, les marchés actions ont profité mercredi de l'annonce du recul de l'inflation américaine: celle-ci a nettement marqué le pas en juin aux Etats-Unis à 3% sur un an, contre 4% un mois avant et 3,1% prévu, selon l'indice CPI. Sur un mois, elle a avancé de 0,2% alors que les analystes attendaient 0,3%.

"Suite à ces chiffres, l'ancien président de la Fed de New York, Bill Dudley, a suggéré que cela soulève la question de savoir si la prochaine hausse des taux d'intérêt en juillet sera la dernière", souligne John Plassard, spécialiste de l'investissement chez Mirabaud.

"Nous pouvons nous attendre à ce que la Fed garde un ton dur pour éviter que les marchés n'anticipent trop prématurément une baisse des taux", a cependant nuancé Michael Hewson, de CMC Markets, "elle voudra laisser la possibilité de nouvelles hausses sur la table".

Par ailleurs, "la saison des résultats commence aux Etats-Unis et d'autres indicateurs sur les prix et le marché du travail sont attendus", selon Andreas Lipkow, analyste indépendant.

BP et TotalEnergies prennent le large

Les géants britannique BP et français TotalEnergies sont sortis vainqueurs d'un processus d'enchères inédit en Allemagne pour la construction de parcs éoliens en mer, a annoncé mercredi le régulateur allemand.

BP (+0,75% à la Bourse de Londres vers 11H25 GMT) et TotalEnergies (+0,70% à Paris), qui vont débourser 12,6 milliards d'euros, se sont imposés parmi huit enchérisseurs.

Le constructeur immobilier Barratt fragilisé

Le constructeur immobilier britannique Barratt Developments baissait de 2,44% à Londres vers 11H25 GMT, après avoir prévenu que son activité serait pénalisée par "l'inflation persistante et un environnement de taux d'intérêt plus élevés" qui pèsent "sur la croissance économique, l'emploi, la confiance et les dépenses des consommateurs".

L'heure des bonnes affaires pour Swatch Group

Porté par la reprise du tourisme en Asie, l'horloger suisse Swatch Group, propriétaire des marques Omega, Longines et Tissot, a vu son bénéfice net bondir de 55,6% au premier semestre 2023, à 498 millions de francs suisses (516 millions d'euros). Un résultat nettement au-dessus des attentes des analystes interrogés par l'agence suisse AWP, qui prévoyaient 436 millions de francs de bénéfice.

L'horloger, confiant pour la seconde moitié de l'année, dit entrevoir "d'excellentes opportunités de croissance" dans "toutes les régions" et "tous les segments de prix".

L'action de Swatch Group bondissait de 6,68% à la Bourse de Zurich vers 11H20 GMT. Son compatriote Richemont, géant suisse du luxe, gagnait 0,56%.

Du côté du pétrole et des devises

Les prix du pétrole évoluaient à leurs plus hauts nivaux depuis plus de deux mois, les investisseurs se focalisant sur les réductions des exportations russes et saoudiennes à venir en août, qui devraient renforcer les tensions sur le marché.

Vers 11H20 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en septembre gagnait 0,40% à 80,43 dollars. Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour livraison en août, prenait 0,29% à 75,97 dollars.

L'euro était en légère hausse de 0,40% à 1,1174 dollar.

Le bitcoin prenait 0,73% à 30.574 dollars

bur-mgi/liu/vk