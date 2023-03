Les Bourses européennes conservent leur élan

Les Bourses européennes montent jeudi dans la lignée de leur tendance du début de semaine, les craintes sur le secteur bancaire continuant de se dissiper chez les investisseurs qui retournent vers la lutte contre l'inflation.

Après trois séances de hausse, les places européennes enchaînent: vers H15 GMT, Paris montait de 0,78%, Londres de 0,31%, Francfort de 0,96% et Milan de 0,85%.

"Le retour progressif au calme sur le secteur bancaire et le retour en verve du secteur de la technologie sont des arguments de poids" pour soutenir la tendance, relate John Plassard, spécialiste de l'investissement pour Mirabaud.

Wall Street a fini nettement en hausse mercredi, avec des gains de 1,79% pour le Nasdaq et de 1,00% pour le Dow Jones.

L'humeur est plus contrastée en Asie: Shanghai a gagné 0,66% et Hong Kong progressait de 0,37% dans les derniers échanges, mais Tokyo a terminé en baisse de 0,36% - un mouvement toutefois lié au détachement des dividendes d'entreprises japonaises bouclant leur exercice financier annuel au 31 mars.

"On peut difficilement deviner qu'il existe toujours un stress bancaire sous-jacent, qui menace l'accessibilité du crédit et d'une récession potentielle", décrit aussi Ipek Ozkardeskaya, analyste Swissquote Bank.

Avec les données à venir, l'attention va même se tourner vers le thème principal des marchés depuis plus d'un an: l'inflation, au centre des publications qui vont s'enchaîner pendant deux jours.

Première bonne nouvelle pour les investisseurs: elle a connu une baisse spectaculaire au mois de mars en Espagne pour atteindre 3,3% sur un an contre 6% en février, en raison d'un recul des prix de l'électricité et des carburants, selon une estimation provisoire officielle.

Sur le marché obligataire, les taux des pays européens retombaient nettement: le taux de l'emprunt à 10 ans allemand se négociait à 2,23% vers H05 GMT, contre 2,32% mercredi à la clôture.

En Allemagne, les données sur l'inflation au niveau fédéral sont attendues à 12H00 GMT. La tendance devrait s'afficher en forte baisse mais toujours à un niveau élevé, de 7,5% sur un an en prenant en compte l'indice harmonisé européen.

Avant cela, des mesures sur la confiance des consommateurs et le climat des affaires en zone euro sont également attendues. Aux États-Unis, la dernière estimation du PIB au 4e trimestre 2022 sera aussi publiée.

Vendredi, les données de l'inflation pour de nombreux pays européens -dont la France-, pour la zone euro ainsi que pour les États-Unis (indicateur PCE) animeront la séance.

En cas de rythme de hausses des prix plus forte que prévu pour le chiffre global ou l'inflation sous-jacente - qui exclut les prix volatils de l'alimentation et de l'énergie -, les banquiers centraux risquent de reprendre la trajectoire de forte hausse des taux, un temps infléchi par les risques de crise bancaire.

H&M préserve ses bénéfices

Le géant suédois de l'habillement H&M a fait mieux qu'attendu lors de son premier trimestre, en parvenant à annoncer jeudi un bénéfice net de 540 millions de couronnes (48 millions d'euros), en progression sur un an, alors que les analystes anticipaient de nouvelles pertes. L'action bondissait de 8,68% dans les premiers échanges.

L'immobilier chinois dans le rouge

Le plus grand promoteur immobilier de Chine en termes de ventes, Country Garden, a annoncé jeudi une perte de plus de 800 millions d'euros sur l'ensemble de 2022, son premier résultat dans le rouge depuis qu'il a été introduit en Bourse il y a 15 ans. L'action montait de 0,92%, mais sa valeur a été divisée par plus de cinq en trois ans.

L'immobilier est fragilisé en Chine par le ralentissement économique et par un durcissement réglementaire qui a considérablement réduit l'accès au crédit pour les promoteurs depuis 2020, une tendance aussi illustrée par la mauvaise santé financière du poids lourd du secteur Evergrande.

Stabilité des autres marchés

Le pétrole restait stable: le baril de Brent de mer du Nord valait 78,40 dollars (+0,15%) et le WTI américain 73,18 dollars (+0,29%) vers H00 GMT.

L'euro s'effritait de 0,14% face au billet vert, à 1,0828 dollar.

Le bitcoin grappillait 0,76% à 28.610 dollars.

bur-fs/cdu/sr