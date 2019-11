Les Bourses européennes clôturent en ordre dispersé

(AOF) - Les marchés actions européens ont achevé la séance en ordre dispersé ce mardi. Ainsi, le CAC 40 a grappillé 0,08% à 5 929,62 points tandis que l'Eurostoxx 50 a cédé 0,06% à 3 705,55 points. A Wall Street, la tendance s'avère plus favorable en fin d'après-midi : le Dow Jones et le Nasdaq Composite avancent respectivement de 0,12% et 0,18%.

La tendance est restée indécise durant toute la séance sur les places financières du Vieux Continent, les indices oscillant autour de leur point d'équilibre. Si les dernières déclarations sur les discussions commerciales sino-américaines s'avèrent rassurantes, les opérateurs attendent désormais des annonces tangibles.

Sur le front des statistiques, les indicateurs américains ont été globalement mitigés. Côté positif, les ventes de logements neufs se sont élevées à 733 000 en octobre contre un consensus de 710 000 et après 738 000 en septembre.

En revanche, l'indice de confiance des consommateurs mesur par le Conference Board a baissé de 126,1 à 125,5 entre octobre et novembre, là où le marché visait une progression à 127.

Au chapitre des valeurs, Faurecia (+2,7%) a été soutenue par de solides objectifs 2022 et Trigano (+14,7%) par le ton plus confiant adopté concernant ses perspectives. De son côté, Europcar (+5,8%) a bondi alors que plusieurs fonds d'investissement seraient intéressés par le dossier selon Bloomberg.

A l'inverse, Sodexo (-1,4%) et Elior (-6,4%) ont été affectées par les commentaires inquiétants du britannique Compass concernant la situation économique en Europe.