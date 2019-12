Les Bourses européennes clôturent en ordre dispersé

(AOF) - Les marchés actions européens ont achevé la séance en ordre dispersé. Ainsi, le CAC 40 a pris 0,03% à 5 801,55 points tandis que l'Eurostoxx 50 s'est effrité de 0,21% à 3 652,25 points. A Wall Street, la prudence est encore plus marquée en fin d'après-midi : le Dow Jones et le Nasdaq Composite abandonnent respectivement 0,11% et 0,04%, alors que la procédure de destitution de Donald Trump a franchi une nouvelle étape.

Les Bourses européennes ont initialement été soutenues par de nouveaux espoirs d'avancées sur le dossier commercial. Après Donald Trump hier, la Chine a en effet indiqué que les rapports avec les Etats-Unis restaient "étroits". Toutefois, aucun progrès n'a été annoncé durant l'après-midi.

Ces espoirs déçus se sont combinés à des statistiques inférieures aux attentes sur le Vieux Continent, à savoir les commandes à l'industrie allemande d'octobre (-0,4 % contre +0,3 % attendu) et les ventes au détail d'octobre en zone euro (-0,6 % contre -0,3 % attendu).

Les statistiques américaines, globalement satisfaisantes, n'ont pas permis de soutenir la tendance. La plus importante d'entre elles, les commandes à l'industrie d'octobre, étaient conforme aux attentes (+0,3%).

Au chapitre des valeurs, Accor (+1,90%) a profité de la cession d'environ 5% du capital du chinois Huazhu Group Limited (HTHT) pour un montant de 451 millions de dollars. Le secteur du luxe a été soutenu par les rumeurs de rachat de l'italien Moncler (+6,5%) par le français Kering (+0,35%). Enfin, Derichebourg (+9,5%) a bondi grâce à un Ebitda annuel supérieur à ses attentes et des prévisions encourageantes.