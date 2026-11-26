La façade du bâtiment d’Euronext dans le quartier d’affaires de La Défense, à l’ouest de Paris, le 9 octobre 2025. ( AFP / Ludovic MARIN )

Les Bourses européennes ont terminé en forte hausse jeudi, à l'issue d'une séance calme et sans soubresaut, où plusieurs secteurs se sont montrés particulièrement dynamiques, tandis que les marchés américains sont fermés en raison de Thanksgiving.

Francfort a réalisé la plus belle performance, avec une hausse de 2,08 %, suivie de Londres (+1,75 %), tandis que Paris a pris 1,61 %.

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