Les Bourses européennes clôturent dans le vert, la Fed en ligne de mire

(AOF) - Les marchés actions européens ont clôturé en légère progression mercredi, dans un contexte non dénué d'attentisme alors que s'approche la décision de politique monétaire de la Fed. Ainsi, l'indice CAC 40 a avancé de 0,22% à 5 860,88 points et l'Eurostoxx 50 a pris 0,50% à 3 690,26 points. Aux Etats-Unis, la tendance est indécise en fin d'après-midi : si le Dow Jones recule de 0,11 %, le Nasdaq Composite s'adjuge 0,20%.

Les Bourses du Vieux Continent ont évolué sans réelle tendance aujourd'hui, l'imminence de la décision de le Fed limitant les prises de risques. Si le statu quo sur les taux semble largement anticipé, le ton de la banque centrale et ses prévisions pour l'année prochaine seront scrutés avec soin.

Sur le front de la guerre commerciale sino-américaine, aucune avancée notable n'est à signaler. Les Etats-Unis sont toujours censés mettre en œuvre ce week-end de nouveaux droits de douane sur les produits chinois.

Seule statistique du jour, l'indice des prix à la consommation (CPI) américain du mois de novembre a progressé de 0,3% sur un mois et de 2,1% sur un an, dépassant le consensus Reuters qui anticipait respectivement + 0,2% et +2%.

Au chapitre des valeurs, Sodexo (+2,23%) a profité d'un relèvement de recommandation d'Exane BNP Paribas. De son côté, Renault a cédé 0,16 % alors que Luca De Meo aurait obtenu la préférence du conseil d'administration pour devenir le nouveau directeur général. Enfin, Valeo (-2,12%) a poursuivi sa chute de la veille, provoquée par la présentation de ses objectifs 2022.