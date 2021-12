Les Bourses européennes clôturent dans le vert avant le rendez-vous de la Fed information fournie par AOF • 15/12/2021 à 17:44



(AOF) - A l’exception notable de Londres, les marchés actions européens ont clôturé dans le vert ce mercredi, dans un contexte non dénué de prudence, alors qu’approche la décision de politique monétaire de la Réserve Fédérale américaine. Ainsi, le CAC 40 a avancé de0,47 % à 6 927,63 points et l’EuroStoxx 50 a pris 0,50% à 4 165,10 points. A Wall Street, les investisseurs se montrent plus frileux: le Dow Jones et le Nasdaq Composite cèdent respectivement 0,27% et 1,02%, en fin d’après-midi.



Si la séance s'est déroulée sous de bons auspices durant la matinée, les places du Vieux Continent ont traversé une période de volatilité en milieu d'après-midi à mesure que se rapprochait le rendez-vous de la Fed.



Jerome Powell, son président, a clairement laissé entendre récemment qu'il accélérerait la réduction des rachats d'actifs, avançant de fait le timing de la hausse des taux en raison de la vigueur de l'inflation. Cette dernière a en effet atteint un plus haut de 40 ans en novembre.



Côté statistiques, ce sont vers les Etats-Unis que les investisseurs ont tourné leurs regards. La déception du jour provient des ventes au détail qui n'ont progressé que de 0,3% en novembre, après +1,8% en octobre, alors que le consensus Briefing tablait sur +0,8%. Toutefois, cette déception pourrait s'expliquer par la réalisation d'achats de Noël anticipés en octobre.



Pour sa part, l'indice d'activité de la Fed de New York a progressé de manière inattendue en décembre. Il s'inscrit à 31,9, contre un consensus de 25 et après 30,9 en novembre.



Au chapitre des valeurs,Eurofins (+6,18%) s'est offert la première place du CAC 40, grâce à une recommandation favorable de Stifel. Pour sa part, Veolia (+2,28%) a profité du feu vert donné par Bruxelles concernant son projet d'acquisition de Suez.



En revanche, Carrefour (-5,35%), Airbus (-2,45%) et Unibail (-2,38%) ont accusé les plus forts replis de l'indice phare de la place parisienne.