Les Bourses européennes bien positionnées après la Fed

Aux Etats-Unis, l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie en septembre et les inscriptions hebdomadaires au chômage seront dévoilés à 14h30 et les ventes de logements anciens en août à 16 heures. L'évolution hebdomadaire des stocks de gaz sera publiée à 16h30.

Solutions 30 (-0,41% à 1,47 euros) a essuyé une perte nette, part du groupe, de 5,9 millions d'euros au premier semestre contre une perte de 14,4 millions d'euros, un an auparavant. L'Ebitda ajusté a progressé de 37,4% à 37,7 millions d'euros, avec une progression dans chacune des trois zones géographiques. La marge d'Ebitda ajusté s'est améliorée de 200 points de base à 7,3%. Le chiffre d'affaires a reculé de 0,3% à 517,4 millions d'euros. Il recule de 0,7% en données comparables.

Aubay a publié des résultats semestriels solides et en ligne avec les indications communiquées par le groupe en juillet. L’action de l’entreprise de services du numérique s’adjuge 4,70% à 42,35 euros au sein d'un marché parisien bien orienté. " La génération de cash est très solide ", a commenté TP Icap Midcap, qui reste à l’achat sur la valeur. Le flux net de trésorerie généré par l’activité a bondi de 60,6% à 20,972 millions d’euros. L'analyste note également que " le marché reste marqué par l’attentisme des clients ".

Ocado , entreprise britannique spécialisée dans l'e-commerce alimentaire, grimpe de 5,89% à 370,18 pence, après avoir signé "un troisième trimestre solide", dixit UBS. Le groupe a relevé ses prévisions pour l'exercice 2023-2024 après avoir enregistré une hausse de 15,5 % de son chiffre d'affaires au cours du dernier trimestre, à 658 millions de livres sterling. Le nombre moyen de commandes par semaine a augmenté de 15 %, passant de 381 000 à 437 000. Ocado Retail est une coentreprise entre Ocado et le détaillant Marks & Spencer.

